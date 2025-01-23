https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/grand-kartal-otelin-ortagi-tepkiler-sonrasi-hesabini-kapatti-yangin-merdiveni-tahtadan-degil-1092965985.html

Grand Kartal Otel'in ortağı tepkiler sonrası hesabını kapattı: 'Yangın merdiveni tahtadan değil'

Grand Kartal Otel'in ortağı tepkiler sonrası hesabını kapattı: 'Yangın merdiveni tahtadan değil'

Sputnik Türkiye

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası otelin ortaklarından Ceyda Hacıbekirlioğlu’nun sosyal medya paylaşımları büyük tepki topladı... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-23T10:14+0300

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türkiye

grand kartal oteli

grand kartal otel

yangın merdiveni

otel yangını

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Türkiye’nin önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 78 kişinin ölümüne neden oldu. 238 kişinin konakladığı otelde yaşanan facia, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, yangının ardından yangın güvenliğiyle ilgili ihmaller ve tartışmalar gündeme geldi.Otelin ortaklarından biri olan Ceyda Hacıbekirlioğlu, sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı anları anlatsa da, yaptığı açıklamalar büyük tepki çekti. Özellikle yangın merdivenlerine yönelik ifadeleri, tartışmaları daha da büyüttü.'Yangın merdiveni tabii ki tahtadan değil'Hacıbekirlioğlu, yangınla ilgili yaptığı ilk paylaşımda şunları söyledi: “Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun…”Yangın merdiveni tartışmaları üzerine ikinci bir paylaşım yapan Hacıbekirlioğlu, bu kez şu ifadeleri kullandı:Tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattıCeyda Hacıbekirlioğlu’nun bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Otelin yangın güvenliği ve yangın merdivenlerinin yeterli olup olmadığıyla ilgili tartışmalar daha da alevlendi.Kullanıcılar, yangın merdivenlerinin yeterliliği ve otelin güvenlik önlemlerinin eksikliği konusunda sert eleştirilerde bulundu. Gelen tepkiler üzerine Hacıbekirlioğlu, sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı.

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grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın merdiveni, otel yangını