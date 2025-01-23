https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/79-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yanginin-ardindan-cok-konusulan-2-rapor-denetim-talebini-neden-1092959175.html

79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından çok konuşulan 2 rapor: Denetim talebini neden geri çektiler?

79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından çok konuşulan 2 rapor: Denetim talebini neden geri çektiler?

Sputnik Türkiye

Bolu’da çıkan Grand Kartal Otel yangınının ardından dikkat çeken iki rapor gündeme geldi. Belediyenin otel için hazırladığı raporlarda yangın yönetmeliğine... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T07:24+0300

2025-01-23T07:24+0300

2025-01-23T07:24+0300

türkiye

bolu

grand kartal oteli

grand kartal otel

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yangın söndürme

rapor

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Bolu’da meydana gelen Grand Kartal Otel yangını, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından ortaya çıkan iki ayrı rapor, otelin güvenlik önlemleri ve denetimleri hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.Hürriyet'in haberine göre, Bolu Belediyesi’nin 2 Ocak 2025 tarihli raporunda, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur” ifadesi dikkat çekerken, yangından önce yapılan bir denetimde birçok eksikliğin tespit edilmesi tartışma yarattı.Belediyeden 'dikkatli davranılmalı' uyarısıBolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün, Grand Kartal Otel’e ait 24 Aralık 2024 tarihli başvuruya yanıt olarak hazırladığı raporda, yangın önlemleriyle ilgili çeşitli detaylara yer verildi. Raporda, işyerinde:Ancak, raporda LPG türü parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmaması gerektiği ve yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerektiği vurgulandı.Eksiklikler tespit edildi, denetim talebi geri çekildiYangından önce yapılan denetimlerde otelin birçok eksiklik barındırdığı ortaya çıktı. Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi’ne başvuru yaparak yangın denetimi talep etti. Başvurunun ardından 16 Aralık 2024’te yapılan denetimde, otelde:Eksiklikler, belediyenin hazırladığı raporla kayıt altına alındı. Otel yetkilisi Kemal Özer, rapora imza atarken, kısa bir süre sonra otel yönetimi adına Kadir Özdemir’in yeni bir dilekçe vererek denetim talebini iptal ettiği belirtildi.Yangın yönetmeliğine uygunluk tartışmaları2 Ocak 2025’te Bolu Belediyesi’nin hazırladığı başka bir raporda, otelin yangın yönetmeliğine uygun olduğu ifade edildi. Ancak, yangın öncesindeki denetimlerde eksikliklerin tespit edilmiş olması, bu raporların güvenilirliğini tartışmaya açtı.

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