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79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından çok konuşulan 2 rapor: Denetim talebini neden geri çektiler?
79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından çok konuşulan 2 rapor: Denetim talebini neden geri çektiler?
Sputnik Türkiye
Bolu’da çıkan Grand Kartal Otel yangınının ardından dikkat çeken iki rapor gündeme geldi. Belediyenin otel için hazırladığı raporlarda yangın yönetmeliğine... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T07:24+0300
2025-01-23T07:24+0300
türkiye
bolu
grand kartal oteli
grand kartal otel
yangın
yangın söndürme
rapor
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Bolu’da meydana gelen Grand Kartal Otel yangını, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından ortaya çıkan iki ayrı rapor, otelin güvenlik önlemleri ve denetimleri hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.Hürriyet'in haberine göre, Bolu Belediyesi’nin 2 Ocak 2025 tarihli raporunda, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur” ifadesi dikkat çekerken, yangından önce yapılan bir denetimde birçok eksikliğin tespit edilmesi tartışma yarattı.Belediyeden 'dikkatli davranılmalı' uyarısıBolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün, Grand Kartal Otel’e ait 24 Aralık 2024 tarihli başvuruya yanıt olarak hazırladığı raporda, yangın önlemleriyle ilgili çeşitli detaylara yer verildi. Raporda, işyerinde:Ancak, raporda LPG türü parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmaması gerektiği ve yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerektiği vurgulandı.Eksiklikler tespit edildi, denetim talebi geri çekildiYangından önce yapılan denetimlerde otelin birçok eksiklik barındırdığı ortaya çıktı. Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi’ne başvuru yaparak yangın denetimi talep etti. Başvurunun ardından 16 Aralık 2024’te yapılan denetimde, otelde:Eksiklikler, belediyenin hazırladığı raporla kayıt altına alındı. Otel yetkilisi Kemal Özer, rapora imza atarken, kısa bir süre sonra otel yönetimi adına Kadir Özdemir’in yeni bir dilekçe vererek denetim talebini iptal ettiği belirtildi.Yangın yönetmeliğine uygunluk tartışmaları2 Ocak 2025’te Bolu Belediyesi’nin hazırladığı başka bir raporda, otelin yangın yönetmeliğine uygun olduğu ifade edildi. Ancak, yangın öncesindeki denetimlerde eksikliklerin tespit edilmiş olması, bu raporların güvenilirliğini tartışmaya açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html
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bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın, yangın söndürme, rapor
bolu, grand kartal oteli, grand kartal otel, yangın, yangın söndürme, rapor

79 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından çok konuşulan 2 rapor: Denetim talebini neden geri çektiler?

07:24 23.01.2025
© AABolu'daki otel yangını
Bolu'daki otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Bolu’da çıkan Grand Kartal Otel yangınının ardından dikkat çeken iki rapor gündeme geldi. Belediyenin otel için hazırladığı raporlarda yangın yönetmeliğine uygunluk belirtilirken, önceki denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği ortaya çıktı. Otel yönetimi, denetim talebini eksiklik raporları sonrası geri çekmiş.
Bolu’da meydana gelen Grand Kartal Otel yangını, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından ortaya çıkan iki ayrı rapor, otelin güvenlik önlemleri ve denetimleri hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Hürriyet'in haberine göre, Bolu Belediyesi’nin 2 Ocak 2025 tarihli raporunda, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur” ifadesi dikkat çekerken, yangından önce yapılan bir denetimde birçok eksikliğin tespit edilmesi tartışma yarattı.

Belediyeden 'dikkatli davranılmalı' uyarısı

Bolu Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü’nün, Grand Kartal Otel’e ait 24 Aralık 2024 tarihli başvuruya yanıt olarak hazırladığı raporda, yangın önlemleriyle ilgili çeşitli detaylara yer verildi. Raporda, işyerinde:
6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı,
Kaçak akım rölesi,
Acil aydınlatma sisteminin bulunduğu belirtildi.
Ancak, raporda LPG türü parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulundurulmaması gerektiği ve yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerektiği vurgulandı.

Eksiklikler tespit edildi, denetim talebi geri çekildi

Yangından önce yapılan denetimlerde otelin birçok eksiklik barındırdığı ortaya çıktı. Grand Kartal Otel, 12 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi’ne başvuru yaparak yangın denetimi talep etti. Başvurunun ardından 16 Aralık 2024’te yapılan denetimde, otelde:
Yangın alarm sistemi,
Elektrik tesisatı uygunluğu,
Yangın söndürme gereçleri talimatı,
Işıklı yönlendirme levhaları,
Duman kontrol sistemi gibi toplam 8 alanda eksiklik tespit edildi.
Eksiklikler, belediyenin hazırladığı raporla kayıt altına alındı. Otel yetkilisi Kemal Özer, rapora imza atarken, kısa bir süre sonra otel yönetimi adına Kadir Özdemir’in yeni bir dilekçe vererek denetim talebini iptal ettiği belirtildi.

Yangın yönetmeliğine uygunluk tartışmaları

2 Ocak 2025’te Bolu Belediyesi’nin hazırladığı başka bir raporda, otelin yangın yönetmeliğine uygun olduğu ifade edildi. Ancak, yangın öncesindeki denetimlerde eksikliklerin tespit edilmiş olması, bu raporların güvenilirliğini tartışmaya açtı.
Kartalkaya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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