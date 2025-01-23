https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fsb-vatana-ihanetten-hukum-giyen-satresov-abd-istihbaratina-gizli-bilgi-aktarmaya-calisti-1092986689.html
FSB: Vatana ihanetten hüküm giyen Şatresov, ABD istihbaratına gizli bilgi aktarmaya çalıştı
FSB: Vatana ihanetten hüküm giyen Şatresov, ABD istihbaratına gizli bilgi aktarmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Rusya'da ABD istihbaratına gizli bilgi vermeye çalışan bir zanlı daha yakalanarak cezaevine gönderildi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T17:16+0300
2025-01-23T17:16+0300
2025-01-23T17:16+0300
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), vatana ihanet suçundan 17 yıl hapis cezası alan Rus vatandaşı Dmitriy Şatresov'un ABD istihbaratına gizli bilgi verme girişiminde bulunduğunu belirtti.FSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Şatresov'un yasadışı yollarla elde edilen ve devlet sırrı teşkil eden bilgilere sahip olduğu, suç işleme bilinciyle hareket ederek bu bilgileri Amerikan istihbaratının bir temsilcisine teslim etmeyi planladığı belirlendi" dendi.FSB, Şatresov'un Ocak 2024'te gizli materyalleri teslim etme girişimi sırasında gözaltına alındığını da anımsattı.Federal Güvenlik Servisi, Şatresov'un dosyasıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.Başkent Moskova'da yargılanan Şatresov, dün tamamlanan yargılama süreci sonucunda mahkeme tarafından 17 yıl hapse mahkum edilmişti.
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abd, rusya federal güvenlik servisi (fsb), federal güvenlik servisi, federal meclis (rusya), gizli bilgiler, istihbarat, istihbarat raporu, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
abd, rusya federal güvenlik servisi (fsb), federal güvenlik servisi, federal meclis (rusya), gizli bilgiler, istihbarat, istihbarat raporu, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
FSB: Vatana ihanetten hüküm giyen Şatresov, ABD istihbaratına gizli bilgi aktarmaya çalıştı
Rusya'da ABD istihbaratına gizli bilgi vermeye çalışan bir zanlı daha yakalanarak cezaevine gönderildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), vatana ihanet suçundan 17 yıl hapis cezası alan Rus vatandaşı Dmitriy Şatresov'un ABD istihbaratına gizli bilgi verme girişiminde bulunduğunu belirtti.
FSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Şatresov'un yasadışı yollarla elde edilen ve devlet sırrı teşkil eden bilgilere sahip olduğu, suç işleme bilinciyle hareket ederek bu bilgileri Amerikan istihbaratının bir temsilcisine teslim etmeyi planladığı belirlendi" dendi.
FSB, Şatresov'un Ocak 2024'te gizli materyalleri teslim etme girişimi sırasında gözaltına alındığını da anımsattı.
Federal Güvenlik Servisi, Şatresov'un dosyasıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.
Başkent Moskova'da yargılanan Şatresov, dün tamamlanan yargılama süreci sonucunda mahkeme tarafından 17 yıl hapse mahkum edilmişti.