Cenin Valisi Abu El Rab: Batı Şeria, Gazze anlaşmasının bedelini ödüyor

Güpegündüz askeri operasyon başlattılar, sıradan siviller ofislerinde ve sokaklardaydı. Şimdi İsrail askeri araçları ve helikopterleri bu sivil hayatın içine dalarak saldırılar ve bombalamalar başlattı. Şimdiden 6 kişi öldü, aralarında doktorlar, hemşireler ve sivillerin de bulunduğu 40 kişi yaralandı. Aslında Batı Şeria şu anda Netanyahu'nun Smotrich ve Ben-Gvir ile ateşkes imzalamaları için yaptığı anlaşmanın bedelini ödüyor. Çatışmalar Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya taşındı.