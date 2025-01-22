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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cenin-valisi-abu-el-rab-bati-seria-gazze-anlasmasinin-bedelini-oduyor-1092936350.html
Cenin Valisi Abu El Rab: Batı Şeria, Gazze anlaşmasının bedelini ödüyor
Cenin Valisi Abu El Rab: Batı Şeria, Gazze anlaşmasının bedelini ödüyor
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun operasyon başlattığı Batı Şeria’nın önemli kentlerinden Cenin’in Valisi Kemal Abu El Rab, operasyonun amacının Filistin ulusal yönetimini... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T14:03+0300
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israil- filistin çatışması
filistin
batı şeria
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israil
askeri operasyon
mahmud abbas
benyamin netanyahu
itamar ben-gvir
bezalel smotrich
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Cenin Valisi Kemal Abu El Rab, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun başlattığı operasyonu değerlendirdi.El Rab, “İşgalci ordunun askeri operasyonu Filistin Ulusal Yönetimini zayıflatmayı amaçlıyor. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesten ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal ilkelere bağlılığını ve Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde bir Filistin Devleti'ne ihtiyaç olduğunu açıklamasından saatler sonra Batı Şeria'daki askeri operasyonunu duyurdu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:İsrail’in, Filistin'e karşı savaşmadan duramadığını kaydeden Cenin Valisi, İsrailliler aşırı sağcı politikacılarının açıklamaları temelinde Batı Şeria'da ‘teröristlere’ karşı savaştıklarını söylediğine dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-ordusu-bati-seriada-terorle-mucadele-operasyonu-baslatti-1092903341.html
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filistin, batı şeria, cenin, israil, askeri operasyon, mahmud abbas, benyamin netanyahu, itamar ben-gvir, bezalel smotrich
filistin, batı şeria, cenin, israil, askeri operasyon, mahmud abbas, benyamin netanyahu, itamar ben-gvir, bezalel smotrich

Cenin Valisi Abu El Rab: Batı Şeria, Gazze anlaşmasının bedelini ödüyor

14:03 22.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedİsrail ordusu Cenin'de operasyon başlattı
İsrail ordusu Cenin'de operasyon başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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İsrail ordusunun operasyon başlattığı Batı Şeria’nın önemli kentlerinden Cenin’in Valisi Kemal Abu El Rab, operasyonun amacının Filistin ulusal yönetimini zayıflatmak olduğunu belirtti.
Cenin Valisi Kemal Abu El Rab, Sputnik’e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun başlattığı operasyonu değerlendirdi.
El Rab, “İşgalci ordunun askeri operasyonu Filistin Ulusal Yönetimini zayıflatmayı amaçlıyor. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesten ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ulusal ilkelere bağlılığını ve Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'nde bir Filistin Devleti'ne ihtiyaç olduğunu açıklamasından saatler sonra Batı Şeria'daki askeri operasyonunu duyurdu” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
İsrail, Ben-Gvir (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı) ve Smotrich (İsrail Maliye Bakanı) talep ettiği için çatışmaları Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya ve özellikle de Cenin'e taşımaya karar verdi. Ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını imzalamalarının tek yolu buydu.
İsrail’in, Filistin'e karşı savaşmadan duramadığını kaydeden Cenin Valisi, İsrailliler aşırı sağcı politikacılarının açıklamaları temelinde Batı Şeria'da ‘teröristlere’ karşı savaştıklarını söylediğine dikkat çekerek bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Güpegündüz askeri operasyon başlattılar, sıradan siviller ofislerinde ve sokaklardaydı. Şimdi İsrail askeri araçları ve helikopterleri bu sivil hayatın içine dalarak saldırılar ve bombalamalar başlattı. Şimdiden 6 kişi öldü, aralarında doktorlar, hemşireler ve sivillerin de bulunduğu 40 kişi yaralandı. Aslında Batı Şeria şu anda Netanyahu'nun Smotrich ve Ben-Gvir ile ateşkes imzalamaları için yaptığı anlaşmanın bedelini ödüyor. Çatışmalar Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya taşındı.
İsrail ordusu Cenin'e giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 'terörle mücadele operasyonu' başlattı
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