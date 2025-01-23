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Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını açıkladı 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T16:30+0300
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spor
fenerbahçe
mert müldür
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Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.Mert Müldür bu akşam oynayacak mı?Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-lyonu-konuk-ediyor-1092964182.html
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mert müldür, fenerbahçe sakatlık, fenerbahçe sakatlık son dakika
mert müldür, fenerbahçe sakatlık, fenerbahçe sakatlık son dakika

Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı

16:30 23.01.2025
mert müldür
mert müldür - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını açıkladı
Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.

Mert Müldür bu akşam oynayacak mı?

Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.
Fenerbahçe Ülker Stadı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk ediyor
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