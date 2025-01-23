https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahcenin-yildizindan-kotu-haber-omzu-cikti-1092984889.html

Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı

Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını açıkladı 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T16:30+0300

2025-01-23T16:30+0300

2025-01-23T16:30+0300

spor

fenerbahçe

mert müldür

sakatlık

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Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.Mert Müldür bu akşam oynayacak mı?Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-lyonu-konuk-ediyor-1092964182.html

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mert müldür, fenerbahçe sakatlık, fenerbahçe sakatlık son dakika