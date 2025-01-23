https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahcenin-yildizindan-kotu-haber-omzu-cikti-1092984889.html
Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı
Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını açıkladı 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T16:30+0300
2025-01-23T16:30+0300
2025-01-23T16:30+0300
spor
fenerbahçe
mert müldür
sakatlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092985009_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1738c947612eb511904d5d2202afc64c.jpg
Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.Mert Müldür bu akşam oynayacak mı?Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-uefa-avrupa-liginde-lyonu-konuk-ediyor-1092964182.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092985009_70:0:718:486_1920x0_80_0_0_a9623cfafaf52da4af38e84c6c5c5503.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mert müldür, fenerbahçe sakatlık, fenerbahçe sakatlık son dakika
mert müldür, fenerbahçe sakatlık, fenerbahçe sakatlık son dakika
Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber: Omzu çıktı
Fenerbahçe, Mert Müldür'ün omzunun çıktığını açıkladı
Fenerbahçe, sakatlık yaşayan milli futbolcu Mert Müldür'ün omzunun çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, omzundan sakatlanan milli futbolcunun yapılan kontrollerinin ardından tedavisine başlandığı belirtildi.
Mert Müldür bu akşam oynayacak mı?
Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam oynanacak Olimpik Lyon müsabakasının kadrosunda yer almıyordu.