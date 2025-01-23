https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-diego-carlosu-renklerine-bagladi-1092977581.html
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Diego Carlos'u renklerine bağladı
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Diego Carlos'u renklerine bağladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:34+0300
2025-01-23T13:34+0300
2025-01-23T13:34+0300
spor
fenerbahçe
aston villa
diego carlos
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Fenerbahçe yeni transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/fenerbahcenin-transfer-gorusmelerine-basladigi-milan-skriniar-istanbulda-1092945884.html
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fenerbahçe, fenerbahçe yeni transfer, fenerbahçe diego carlos, diego carlos, futbolcu diego carlos
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Diego Carlos'u renklerine bağladı
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.