https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-diego-carlosu-renklerine-bagladi-1092977581.html

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Diego Carlos'u renklerine bağladı

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Diego Carlos'u renklerine bağladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:34+0300

2025-01-23T13:34+0300

2025-01-23T13:34+0300

spor

fenerbahçe

aston villa

diego carlos

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Fenerbahçe yeni transferini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos'u 3.5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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