https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/emekli-banka-promosyonlarinda-artis-icin-tarih-verildi-sgk-uzmani-beklenen-rakami-duyurdu-1092960000.html

Emekli banka promosyonlarında artış için tarih verildi: SGK uzmanı beklenen rakamı duyurdu

Emekli banka promosyonlarında artış için tarih verildi: SGK uzmanı beklenen rakamı duyurdu

Sputnik Türkiye

Ocak ayı zamlı maaşların açıklanmasının ardından, emeklilerin gözü banka promosyonlarına çevrildi. SGK ile bankalar arasında yeni protokol görüşmeleri başladı... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T08:10+0300

2025-01-23T08:10+0300

2025-01-23T08:10+0300

ekonomi

emekli

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promosyon

sgk

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında, emeklilere yönelik yeni bir promosyon protokolü üzerinde görüşmeler başladı. 2023 yılında 8 ila 12 bin TL arasında belirlenen promosyon tutarlarının, yeni anlaşmayla birlikte iki katına çıkabileceği ifade ediliyor.Geçmiş dönemde 19 banka ile yapılan anlaşmaların güncellenmesiyle, Mart 2025 itibarıyla promosyon tutarlarında ciddi artışlar bekleniyor.Promosyon tutarları şu anda ne kadar?Bankaların şu anda emeklilere sunduğu en yüksek promosyon tutarı 21 bin TL seviyesinde. Daha önce kamu bankalarından biri, çift promosyon kampanyasıyla 24 bin TL’ye kadar ödeme gerçekleştirmişti. Ancak mevcut tutarların, emekli maaşlarına yapılan son zam ve enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığı belirtiliyor.SGK uzmanı Emin Yılmaz, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Emekliler ile bankalar arasında yapılan promosyon sözleşmeleri, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokoller çerçevesinde düzenleniyor” dedi.Yılmaz açıklamasında şu detayları paylaştı:Promosyon tutarları nasıl değişti?Promosyon ödemelerinin geçmişine baktığımızda:2025 yılında ise bu tutarların daha da artması bekleniyor."2025 zamlı promosyon tutarı ne kadar olabilir?Yılmaz, 2025 yılına ilişkin beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Emekli promosyon ödemelerinde geçmiş yıllara baktığımızda ödeneklerin genellikle iki katına çıktığını görüyoruz. 2025 yılı için promosyon tavan tutarının 12 bin liradan 24 bin liraya ulaşacağı kanaatindeyim.”Bu kapsamda, yeni protokolün Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Emekliler i̇çin gözler mart ayındaMart ayında hayata geçirilmesi beklenen yeni promosyon anlaşması, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle maaş zamlarının ardından promosyon tutarlarında yapılacak artışın, emeklilerin bütçesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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