https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/emekli-banka-promosyonlarinda-artis-icin-tarih-verildi-sgk-uzmani-beklenen-rakami-duyurdu-1092960000.html
Emekli banka promosyonlarında artış için tarih verildi: SGK uzmanı beklenen rakamı duyurdu
Emekli banka promosyonlarında artış için tarih verildi: SGK uzmanı beklenen rakamı duyurdu
Sputnik Türkiye
Ocak ayı zamlı maaşların açıklanmasının ardından, emeklilerin gözü banka promosyonlarına çevrildi. SGK ile bankalar arasında yeni protokol görüşmeleri başladı... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T08:10+0300
2025-01-23T08:10+0300
2025-01-23T08:10+0300
ekonomi
emekli
banka
promosyon
sgk
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında, emeklilere yönelik yeni bir promosyon protokolü üzerinde görüşmeler başladı. 2023 yılında 8 ila 12 bin TL arasında belirlenen promosyon tutarlarının, yeni anlaşmayla birlikte iki katına çıkabileceği ifade ediliyor.Geçmiş dönemde 19 banka ile yapılan anlaşmaların güncellenmesiyle, Mart 2025 itibarıyla promosyon tutarlarında ciddi artışlar bekleniyor.Promosyon tutarları şu anda ne kadar?Bankaların şu anda emeklilere sunduğu en yüksek promosyon tutarı 21 bin TL seviyesinde. Daha önce kamu bankalarından biri, çift promosyon kampanyasıyla 24 bin TL’ye kadar ödeme gerçekleştirmişti. Ancak mevcut tutarların, emekli maaşlarına yapılan son zam ve enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığı belirtiliyor.SGK uzmanı Emin Yılmaz, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Emekliler ile bankalar arasında yapılan promosyon sözleşmeleri, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokoller çerçevesinde düzenleniyor” dedi.Yılmaz açıklamasında şu detayları paylaştı:Promosyon tutarları nasıl değişti?Promosyon ödemelerinin geçmişine baktığımızda:2025 yılında ise bu tutarların daha da artması bekleniyor."2025 zamlı promosyon tutarı ne kadar olabilir?Yılmaz, 2025 yılına ilişkin beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Emekli promosyon ödemelerinde geçmiş yıllara baktığımızda ödeneklerin genellikle iki katına çıktığını görüyoruz. 2025 yılı için promosyon tavan tutarının 12 bin liradan 24 bin liraya ulaşacağı kanaatindeyim.”Bu kapsamda, yeni protokolün Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.Emekliler i̇çin gözler mart ayındaMart ayında hayata geçirilmesi beklenen yeni promosyon anlaşması, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle maaş zamlarının ardından promosyon tutarlarında yapılacak artışın, emeklilerin bütçesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
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Emekli banka promosyonlarında artış için tarih verildi: SGK uzmanı beklenen rakamı duyurdu
Ocak ayı zamlı maaşların açıklanmasının ardından, emeklilerin gözü banka promosyonlarına çevrildi. SGK ile bankalar arasında yeni protokol görüşmeleri başladı. Promosyon tutarlarının iki katına çıkabileceği belirtilirken, Mart ayında zamlı ödemelerin hayata geçmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında, emeklilere yönelik yeni bir promosyon protokolü üzerinde görüşmeler başladı. 2023 yılında 8 ila 12 bin TL arasında belirlenen promosyon tutarlarının, yeni anlaşmayla birlikte iki katına çıkabileceği ifade ediliyor.
Geçmiş dönemde 19 banka ile yapılan anlaşmaların güncellenmesiyle, Mart 2025 itibarıyla promosyon tutarlarında ciddi artışlar bekleniyor.
Promosyon tutarları şu anda ne kadar?
Bankaların şu anda emeklilere sunduğu en yüksek promosyon tutarı 21 bin TL seviyesinde. Daha önce kamu bankalarından biri, çift promosyon kampanyasıyla 24 bin TL’ye kadar ödeme gerçekleştirmişti. Ancak mevcut tutarların, emekli maaşlarına yapılan son zam ve enflasyon oranı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığı belirtiliyor.
SGK uzmanı Emin Yılmaz, konuyla ilgili Milliyet'e yaptığı açıklamada, “Emekliler ile bankalar arasında yapılan promosyon sözleşmeleri, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokoller çerçevesinde düzenleniyor” dedi.
Yılmaz açıklamasında şu detayları paylaştı:
"Emekliler, maaşlarını aldıkları banka tercihine göre promosyon ödemesi alıyor.
SGK, promosyon ödemelerindeki taban tutarları belirliyor.
Promosyon miktarı, bankanın sunduğu ürün ve avantajlara göre artış gösterebiliyor.
Promosyon tutarları nasıl değişti?
Promosyon ödemelerinin geçmişine baktığımızda:
2017 yılında
başlayan uygulamada 500 TL ile başlayan tutarlar, maaş gruplarına göre kademeli olarak artırıldı.
2022 yılı protokolüyle
, 3.500 TL’ye kadar maaş alanlara 3.000 TL, 10.000 TL üzeri maaş alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapıldı.
2023 yılında
bu tutarlar yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin TL arasında belirlendi.
2025 yılında ise bu tutarların daha da artması bekleniyor."
2025 zamlı promosyon tutarı ne kadar olabilir?
Yılmaz, 2025 yılına ilişkin beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Emekli promosyon ödemelerinde geçmiş yıllara baktığımızda ödeneklerin genellikle iki katına çıktığını görüyoruz. 2025 yılı için promosyon tavan tutarının 12 bin liradan 24 bin liraya ulaşacağı kanaatindeyim.”
Bu kapsamda, yeni protokolün Mart ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Emekliler i̇çin gözler mart ayında
Mart ayında hayata geçirilmesi beklenen yeni promosyon anlaşması, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Özellikle maaş zamlarının ardından promosyon tutarlarında yapılacak artışın, emeklilerin bütçesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.