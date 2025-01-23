https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/elazigda-madende-patlama-iki-isci-gocuk-altinda-1092986188.html
'Elazığ'da madende patlama' iddiası: Bakanlık yalanladı
'Elazığ'da madende patlama' iddiası: Bakanlık yalanladı
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldiği iddia edildi. enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iddiayı yalanladı. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T16:49+0300
2025-01-23T16:49+0300
2025-01-23T17:30+0300
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldiği haberi bakanlık tarafından yalanlandı.Bakanlık, sosyal medyada çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/sivastaki-bir-otelde-patlama-yaralilar-var-1092891424.html
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elazığ, son dakika, maden
elazığ, son dakika, maden
'Elazığ'da madende patlama' iddiası: Bakanlık yalanladı
16:49 23.01.2025 (güncellendi: 17:30 23.01.2025)
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldiği iddia edildi. enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iddiayı yalanladı.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldiği haberi bakanlık tarafından yalanlandı.
Bakanlık, sosyal medyada çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.