https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/sivastaki-bir-otelde-patlama-yaralilar-var-1092891424.html

Sivas'ta kayak merkezindeki bir otelde patlama: 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı

Sivas'ta kayak merkezindeki bir otelde patlama: 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı otel yangını gündemdeyken bir haber de Sivas'tan geldi. Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T11:25+0300

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türkiye

sivas

doğalgaz

patlama

sivas yıldız dağı kış sporları ve turizm merkezi

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Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nedeni araştırılıyor.Ambulansla hastaneye kaldırıldıPatlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, helikopter ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.Yaralananların isimlerinin N.E., B.E., K.B. ve B.D.Y. olduğu bildirildi.Kartalkaya'da otel yangınıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html

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sivas, doğalgaz, patlama, sivas yıldız dağı kış sporları ve turizm merkezi