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Sivas'ta kayak merkezindeki bir otelde patlama: 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı
Sivas'ta kayak merkezindeki bir otelde patlama: 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı otel yangını gündemdeyken bir haber de Sivas'tan geldi. Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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doğalgaz
patlama
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Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nedeni araştırılıyor.Ambulansla hastaneye kaldırıldıPatlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, helikopter ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.Yaralananların isimlerinin N.E., B.E., K.B. ve B.D.Y. olduğu bildirildi.Kartalkaya'da otel yangınıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkaya-kayak-merkezinde-otel-yangini-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1092884078.html
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sivas, doğalgaz, patlama, sivas yıldız dağı kış sporları ve turizm merkezi
sivas, doğalgaz, patlama, sivas yıldız dağı kış sporları ve turizm merkezi

Sivas'ta kayak merkezindeki bir otelde patlama: 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı

11:25 21.01.2025 (güncellendi: 12:04 21.01.2025)
© AA / Serhat ZaferSivas'ta kayak merkezindeki bir otelde patlama: 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı
Sivas'ta kayak merkezindeki bir otelde patlama: 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA / Serhat Zafer
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Kartalkaya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı otel yangını gündemdeyken bir haber de Sivas'tan geldi. Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralı antrenör Kibar Genç, ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nedeni araştırılıyor.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı, helikopter ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.
Yaralananların isimlerinin N.E., B.E., K.B. ve B.D.Y. olduğu bildirildi.

Kartalkaya'da otel yangını

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini açıkladı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
TÜRKİYE
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası: 10 kişi hayatını kaybetti, 32 yaralı
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