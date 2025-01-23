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'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' diyen Nedim Saban ifade verdi: 'Konu sadece Ayşe Barım değil'
'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' diyen Nedim Saban ifade verdi: 'Konu sadece Ayşe Barım değil'
Sputnik Türkiye
Dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade veren oyuncu Nedim Saban, konunun sadece Barım'la... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:01+0300
2025-01-23T13:04+0300
yaşam
ayşe barım
nedim saban
serenay sarıkaya
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Türkiye'de dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme'ye neden olduğu iddiasıyla ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban ifade verdi. Sosyal medyasından 'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' paylaşımı yapan Saban, ifade sonrasında yaptığı açıklamada ise, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum." açıklaması yaptı. Barım'ı suçlamıştı Tiyatrocu oyuncu Nedim Saban, sektördeki tekelleşme iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyasından yaptığı açıklamada, ""Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım tarifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı." demişti. 10 yıl önce telefonla görüşmüştükSaban ifadesinde Barım'la 10 yıl önce 10 yıl önce bir proje hakkında telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını dile getirdi.Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen şu an birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğini, bu nedenle birçok meslektaşının iş imkanı bulamadığını söyledi. Yapım şirketi, cast direktörlüğü ve menajerlik şirketlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini ancak hali hazırda bu üç unsurun birçok menajerlik ve yapım şirketi tarafından tek elde toplandığını anlatan Saban, Ayşe Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını kaydetti.Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır. Sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.Sorun sadece Barım değil dediİfadesi sonrasında açıklama yapan Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu, dizi ve sinema sektörünü çok bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk." dedi. Ne olmuştu?ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın da "mağdur" olarak ifade vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ekmek-aslanin-degil-ayse-barimin-agzinda-demisti-nedim-saban-ifadeye-cagrildi-1092905931.html
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ayşe barım, nedim saban, serenay sarıkaya, tekelleşme, ifade
ayşe barım, nedim saban, serenay sarıkaya, tekelleşme, ifade

'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' diyen Nedim Saban ifade verdi: 'Konu sadece Ayşe Barım değil'

13:01 23.01.2025 (güncellendi: 13:04 23.01.2025)
© Fotoğraf : Sosyal medyaSerenay Sarıkaya, Ayşe Barım
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme' iddialarına yönelik menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade veren oyuncu Nedim Saban, konunun sadece Barım'la ilgili olmadığını sektörün genel sorunu olduğunu söyledi.
Türkiye'de dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme'ye neden olduğu iddiasıyla ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada oyuncu Nedim Saban ifade verdi. Sosyal medyasından 'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' paylaşımı yapan Saban, ifade sonrasında yaptığı açıklamada ise, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum." açıklaması yaptı.

Barım'ı suçlamıştı

Tiyatrocu oyuncu Nedim Saban, sektördeki tekelleşme iddialarının gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyasından yaptığı açıklamada, ""Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım tarifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı." demişti.

10 yıl önce telefonla görüşmüştük

Saban ifadesinde Barım'la 10 yıl önce 10 yıl önce bir proje hakkında telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını dile getirdi.
Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen şu an birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğini, bu nedenle birçok meslektaşının iş imkanı bulamadığını söyledi. Yapım şirketi, cast direktörlüğü ve menajerlik şirketlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini ancak hali hazırda bu üç unsurun birçok menajerlik ve yapım şirketi tarafından tek elde toplandığını anlatan Saban, Ayşe Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını kaydetti.
Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır. Sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Sorun sadece Barım değil dedi

İfadesi sonrasında açıklama yapan Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu, dizi ve sinema sektörünü çok bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk." dedi.

Ne olmuştu?

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın da "mağdur" olarak ifade vermişti.
Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
YAŞAM
'Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında' demişti: Nedim Saban ifadeye çağrıldı
21 Ocak, 15:08
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