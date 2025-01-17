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DEM Parti heyeti görüşmeleri değerlendirdi: 'Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir'
DEM Parti heyeti görüşmeleri değerlendirdi: 'Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir'
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi. Yapılan açıklamada görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T11:12+0300
2025-01-17T11:23+0300
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DEM Parti heyeti, sürdürülen görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir' vurgusu yapılırken, "Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur" ifadeleri yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayan görüşme trafiğinin Milliyetçi Hareket Partisi, Gelecek Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi başkan ve temsilcileriyle devam ettiği anlatılan açıklamada, cezaevinde bulunan HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve Selçuk Mızraklı ile görüşüldüğü hatırlatıldı. 'İlkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir'Tüm siyasi partilere ve liderlere teşekkür edilen açıklamada, ziyaret gündemlerinin ana ekseninin İmralı ile yapılan görüşmenin sonuçlarının aktarımı ve ortaya çıkan yeni durumun karşılıklı değerlendirilmesi olduğunu belirten heyet, açıklamaya şöyle devam etti:"Özetle, Kürt sorununa ve bundan kaynaklı çatışmalı sürece kalıcı çözüm bulmak için pozitif katkı sunma istek ve iradesine, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesinin tarihsel sorumluluğuna, Ortadoğu’da yaşanan köklü ve geri döndürülemez gelişmelerin yüklediği sorumluluğa, TBMM ve demokratik siyasetin sorunun en önemli çözüm zeminini oluşturduğuna odaklanılmıştır.Görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur.Ortak bir arzu ve iradenin altı çizildiGörüşmelerden edindiğimiz izlenim, tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve irade bulunduğu yönündedir. Bunu aşarak ülkemizdeki tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına ve hayrına olduğu ise ortak fikirdir. Buna paralel bir husus da barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması gerektiğidir.Spekülasyonlara dikkat çekildiTürkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşliğe odaklandığımız bu dönemde, yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaştığımız ayrıştırıcı ve önyargılı üslup ve bunun yarattığı spekülasyon alanı işimizi güçleştirmektedir. Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri de vardır. Bunun bilincindeyiz. Hal böyle iken, kulaktan dolma dahi denilemeyecek uydurma söylemleri üreterek dolaşıma sokmak ve yer yer ahlaki sınırları dahi zorlayıcı gündemler oluşturmaya çalışmak, olsa olsa sonucu itibariyle savaş çığırtkanlığına bağlanmaktır. Kamuoyunun bu çabalarımıza verdiği desteğin sürdürülmesi, barışın ve çözümün inşasında en kıymetli yapı taşı olacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/sirri-sureyya-onder-ikinci-imrali-gorusmesi-icin-basvuru-tarihi-verdi-1092701312.html
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DEM Parti heyeti görüşmeleri değerlendirdi: 'Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir'

11:12 17.01.2025 (güncellendi: 11:23 17.01.2025)
© Raşit AydoğanDEM Parti
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Raşit Aydoğan
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DEM Parti heyeti, siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi. Yapılan açıklamada görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiği vurgusu yapıldı.
DEM Parti heyeti, sürdürülen görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir' vurgusu yapılırken, "Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur" ifadeleri yer aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la başlayan görüşme trafiğinin Milliyetçi Hareket Partisi, Gelecek Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Yeniden Refah Partisi başkan ve temsilcileriyle devam ettiği anlatılan açıklamada, cezaevinde bulunan HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven ve Selçuk Mızraklı ile görüşüldüğü hatırlatıldı.

'İlkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir'

Tüm siyasi partilere ve liderlere teşekkür edilen açıklamada, ziyaret gündemlerinin ana ekseninin İmralı ile yapılan görüşmenin sonuçlarının aktarımı ve ortaya çıkan yeni durumun karşılıklı değerlendirilmesi olduğunu belirten heyet, açıklamaya şöyle devam etti:
"Özetle, Kürt sorununa ve bundan kaynaklı çatışmalı sürece kalıcı çözüm bulmak için pozitif katkı sunma istek ve iradesine, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesinin tarihsel sorumluluğuna, Ortadoğu’da yaşanan köklü ve geri döndürülemez gelişmelerin yüklediği sorumluluğa, TBMM ve demokratik siyasetin sorunun en önemli çözüm zeminini oluşturduğuna odaklanılmıştır.
Görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur. Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur.

Ortak bir arzu ve iradenin altı çizildi

Görüşmelerden edindiğimiz izlenim, tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve irade bulunduğu yönündedir. Bunu aşarak ülkemizdeki tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına ve hayrına olduğu ise ortak fikirdir. Buna paralel bir husus da barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması gerektiğidir.

Spekülasyonlara dikkat çekildi

Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşliğe odaklandığımız bu dönemde, yazılı ve görsel basında zaman zaman karşılaştığımız ayrıştırıcı ve önyargılı üslup ve bunun yarattığı spekülasyon alanı işimizi güçleştirmektedir. Bu sürece dair herkesin, her toplumsal kesimin beklentileri ve ümitleri olduğu kadar kaygıları, hassasiyetleri ve soru işaretleri de vardır. Bunun bilincindeyiz. Hal böyle iken, kulaktan dolma dahi denilemeyecek uydurma söylemleri üreterek dolaşıma sokmak ve yer yer ahlaki sınırları dahi zorlayıcı gündemler oluşturmaya çalışmak, olsa olsa sonucu itibariyle savaş çığırtkanlığına bağlanmaktır. Kamuoyunun bu çabalarımıza verdiği desteğin sürdürülmesi, barışın ve çözümün inşasında en kıymetli yapı taşı olacaktır."
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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