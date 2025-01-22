https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bilim-insanlarindan-tip-1-diyabet-tedavisinde-cigir-acan-bulus-1092931911.html
Bilim insanlarından tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan buluş
Bilim insanlarından tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan buluş
Sputnik Türkiye
Bilim insanları tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan bir buluş yaptı. Gen düzenlenmiş insülin üreten hücreler, bağışıklık reddi olmadan vücutta hayatta... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T12:17+0300
2025-01-22T12:17+0300
2025-01-22T12:17+0300
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tip 1 diyabet tedavisi
tip-1 diyabet
bağışıklık sistemi
insülin
tedavi
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Bilim insanları, tip 1 diyabet tedavisinde devrim yaratabilecek bir adım attı. Gen düzenleme teknolojisiyle geliştirilen insülin üreten hücreler, bir hastaya nakledildikten sonra bir ay boyunca bağışıklık reddi olmadan hayatta kaldı. Bu başarının, hastaların bağışıklık sistemini baskılayan tedavilere ihtiyaç duymadan diyabeti yönetebilmesinin yolunu açabileceği üzerinde duruluyor. Adacık hücre nakli, uzun zamandır tip 1 diyabetin tedavisi ve potansiyel olarak iyileştirilmesi için umut verici bir yaklaşım olarak kabul ediliyor, ancak birkaç büyük engel var, bunlardan biri de ömür boyu bağışıklık baskılayıcı ilaçlara ihtiyaç duyulması. Son zamanlarda bilim insanları, bağışıklık baskılayıcı ilaçlara ihtiyaç duyulmadan insülin üretimini geri kazandırmak için olası bir yol bulmaya çalışıyor.Araştırmanın temelinde, hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğramasını önlemek için yapılan genetik düzenlemeler yer alıyor. Bu yöntem, insülin bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/diyabetli-cocuklar-sensor-bekliyordu-beklenen-haber-sgkdan-geldi-geri-odeme-listesine-alindi-1091440795.html
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gen düzenlenmiş hücreler, tip 1 diyabet tedavisi, insülin bağımsızlığı, bağışıklık reddi, genetik düzenleme, diyabet araştırmaları, insülin üreten hücreler
gen düzenlenmiş hücreler, tip 1 diyabet tedavisi, insülin bağımsızlığı, bağışıklık reddi, genetik düzenleme, diyabet araştırmaları, insülin üreten hücreler
Bilim insanlarından tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan buluş
Bilim insanları tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan bir buluş yaptı. Gen düzenlenmiş insülin üreten hücreler, bağışıklık reddi olmadan vücutta hayatta kalabildi. Bu, kalıtsal olarak aktarılabilen hastalığın tedavisinde devrim yaratabilecek bir adım olarak nitelendiriliyor.
Bilim insanları, tip 1 diyabet tedavisinde devrim yaratabilecek bir adım attı. Gen düzenleme teknolojisiyle geliştirilen insülin üreten hücreler, bir hastaya nakledildikten sonra bir ay boyunca bağışıklık reddi olmadan hayatta kaldı. Bu başarının, hastaların bağışıklık sistemini baskılayan tedavilere ihtiyaç duymadan diyabeti yönetebilmesinin yolunu açabileceği üzerinde duruluyor.
Tip 1 diyabet nedir?
Tip 1 diyabet, pankreasın insülin üretme yeteneğinin kaybolduğu veya çok azalması sonucu gelişen bir hastalıktır. İnsülin, vücutta şekerin (glukozun) hücrelere taşınmasını sağlayan bir hormondur. Tip 1 diyabette, bağışıklık sistemi yanlışlıkla pankreasın insülin üreten hücrelerini (beta hücrelerini) tahrip eder. Bu da vücutta insülin eksikliği veya yokluğuna yol açar, bu da kan şekerinin yükselmesine neden olur.
Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar, ancak her yaşta da gelişebilir.
Adacık hücre nakli, uzun zamandır tip 1 diyabetin tedavisi ve potansiyel olarak iyileştirilmesi için umut verici bir yaklaşım olarak kabul ediliyor, ancak birkaç büyük engel var, bunlardan biri de ömür boyu bağışıklık baskılayıcı ilaçlara ihtiyaç duyulması. Son zamanlarda bilim insanları, bağışıklık baskılayıcı ilaçlara ihtiyaç duyulmadan insülin üretimini geri kazandırmak için olası bir yol bulmaya çalışıyor.
Adacık hücre nakli nedir?
Adacık hücre nakli ile bilim insanları tip 1 diyabet tedavisine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Prosedürün amacı, sağlıklı adacık hücrelerini bir donör pankreasından tip 1 diyabetli bireye aktararak vücudun doğal insülin üretme yeteneğini geri kazandırmak.
Araştırmanın temelinde, hücrelerin bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğramasını önlemek için yapılan genetik düzenlemeler yer alıyor. Bu yöntem, insülin bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.