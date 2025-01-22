Bilim insanlarından tip 1 diyabet tedavisinde çığır açan buluş

Tip 1 diyabet nedir?

Tip 1 diyabet, pankreasın insülin üretme yeteneğinin kaybolduğu veya çok azalması sonucu gelişen bir hastalıktır. İnsülin, vücutta şekerin (glukozun) hücrelere taşınmasını sağlayan bir hormondur. Tip 1 diyabette, bağışıklık sistemi yanlışlıkla pankreasın insülin üreten hücrelerini (beta hücrelerini) tahrip eder. Bu da vücutta insülin eksikliği veya yokluğuna yol açar, bu da kan şekerinin yükselmesine neden olur.

Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar, ancak her yaşta da gelişebilir.