https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/besiktas-belediyesinin-yeni-baskani-belli-oldu-omer-rasim-sisman-secildi-1092980614.html

Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu: Ömer Rasim Şişman seçildi

Beşiktaş Belediyesi'nin yeni başkanı belli oldu: Ömer Rasim Şişman seçildi

Sputnik Türkiye

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna geçici olarak Ömer Rasim Şişman getirildi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T14:38+0300

2025-01-23T14:38+0300

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türkiye

beşiktaş belediyesi

chp

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için bugün seçim yapıldı. Beşiktaş Belediye Meclis üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi. Ömer Rasim Şişman kimdir?SODEV Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP İBB Grup Sekreteri olan Rasim Şişman, 1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Kahramanmaraş’ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. “Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Model Önerileri” konulu tez çalışması yayımlandı. Üniversite yıllarında, Genç Sosyal Bilimciler Derneği’nde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kulübü kurucu başkanlığı ve Öğrenci Kulüpleri Birliği başkanlığı görevlerinde bulundu.Genç Sosyal Demokratlar Platformu yürütme kurulu üyeliği ve Haliç Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Sosyal Demorkasi Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazıları ve dijital platformlar için çektiği programların yanısıra sosyal sorumluluk projesi olan ‘Ses Ver İham Ver’ isimli kitabının da yazarları arasında yerini aldı.Ne olmuştu?İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 14 zanlı tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-duyurdu-besiktas-belediye-baskani-akpolat-gorevden-uzaklastirildi-1092796766.html

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