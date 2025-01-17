Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı

İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında “Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza AKPOLAT Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.