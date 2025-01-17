https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-duyurdu-besiktas-belediye-baskani-akpolat-gorevden-uzaklastirildi-1092796766.html
Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:53+0300
2025-01-17T17:53+0300
2025-01-17T17:53+0300
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyası çerçevesinde Başkan Akpolat hakkında soruşturma yürütüldüğü ve İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Ocak 2025 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi. Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici tedbir olarak alınan bu kararın, kamu düzeninin korunması amacıyla uygulandığı ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, Başkan Akpolat’ın yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.İçişleri Bakanlığı X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-tutuklandi-1092768424.html
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rıza akpolat, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş belediyesi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), içişleri bakanlığı
rıza akpolat, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş belediyesi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), içişleri bakanlığı
Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.
Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyası çerçevesinde Başkan Akpolat hakkında soruşturma yürütüldüğü ve İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Ocak 2025 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi. Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici tedbir olarak alınan bu kararın, kamu düzeninin korunması amacıyla uygulandığı ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, Başkan Akpolat’ın yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı X paylaşımı:
İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında “Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza AKPOLAT Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.