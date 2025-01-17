Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Türkiye
Vladimir Putin, İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın amacını açıkladı: 'Çığır açan bir belge'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Cumhuriyetçiler tarafından Meksika’ya nasıl bir askeri müdahale yapılacağı tartışılıyor bugün’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TRT’ye ait Tabii lisanssız yayın mı yapıyor?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
‘’OKB ve Takıntı nedir ? Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor.
13:31
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zeka konulu filmler
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ateşkesinin detayları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
MÜZİĞİN HÜZÜNLÜ SESİ
Efsanevi müzisyenin hayatı Mısır güzellik kraliçesi seçilmesiyle değişti
18:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bakanlik-duyurdu-besiktas-belediye-baskani-akpolat-gorevden-uzaklastirildi-1092796766.html
Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T17:53+0300
2025-01-17T17:53+0300
türkiye
rıza akpolat
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
beşiktaş belediyesi
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
içişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103741/77/1037417736_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9b5282c5e4f68dc2128a2c1501e4f41b.jpg
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyası çerçevesinde Başkan Akpolat hakkında soruşturma yürütüldüğü ve İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Ocak 2025 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi. Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici tedbir olarak alınan bu kararın, kamu düzeninin korunması amacıyla uygulandığı ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, Başkan Akpolat’ın yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.İçişleri Bakanlığı X paylaşımı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-tutuklandi-1092768424.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103741/77/1037417736_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_233e1062baed40d27350fa308326e454.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rıza akpolat, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş belediyesi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), içişleri bakanlığı
rıza akpolat, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, beşiktaş belediyesi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), içişleri bakanlığı

Bakanlık duyurdu: Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat görevden uzaklaştırıldı

17:53 17.01.2025
© Fotoğraf : TwitterRıza Akpolat
Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 'rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.
Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyası çerçevesinde Başkan Akpolat hakkında soruşturma yürütüldüğü ve İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Ocak 2025 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi. Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici tedbir olarak alınan bu kararın, kamu düzeninin korunması amacıyla uygulandığı ifade edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, Başkan Akpolat’ın yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı X paylaşımı:

İstanbul İli Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Rıza AKPOLAT’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/236201 sayılı dosyasında “Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine; Rıza AKPOLAT Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
02:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала