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ABD, Avrupa'daki üslerine yeni nükleer bombalar yerleştirdiğini açıkladı: Moskova'dan yanıt geldi
ABD, Avrupa'daki üslerine yeni nükleer bombalar yerleştirdiğini açıkladı: Moskova'dan yanıt geldi
Sputnik Türkiye
ABD, yeni nesil B61-12 termonükleer bombalarını Avrupa’daki üslerine yerleştirerek NATO’nun nükleer kapasitesini artırdı. Rusya, bu hamleye sert tepki... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Direktörü Jill Hruby, ABD’nin yeni nesil termonükleer silahlarının Avrupa’daki askeri üslere tamamen yerleştirildiğini açıkladı.Hruby, Hudson Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, “Yeni B61-12 yerçekimi bombaları tamamen ileri konuşlandırıldı ve NATO’nun nükleer kapasitemize olan görünürlüğünü artırdık” dedi. Hruby’nin 'tam konuşlandırma' terimiyle ne kastettiği net olmasa da, önceki B61 modellerinin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’de NATO’nun nükleer paylaşım programı çerçevesinde depolandığı biliniyor. Moskova, bu bombaların Avrupa’da en az 150 adet konuşlandırıldığını tahmin ediyor ve bunun nükleer eşiği düşürdüğünü savunuyor.ABD’nin ayrıca, İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki RAF Lakenheath üssünde B61-12 bombalarını barındıracak yeni bir Pentagon tesisi inşa ederek bu ülkeye de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı bildiriliyor. Hruby, İngiltere ile ilişkiler hakkında ise, “Stratejik ortaklığımız çok güçlü ve nükleer caydırıcılık konusundaki taahhütleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.Pentagon, Kasım ayında nükleer caydırıcılık stratejisinde değişiklik yaptığını açıklamıştı. Bu değişiklikler arasında Ohio sınıfı nükleer denizaltıların operasyonel hazır durumunun artırılması ve ABD’nin daha büyük ve zorlu askeri hedeflere karşı “ek seçenekler” sunması amacıyla yeni B61-13 bombalarının geliştirilmesi bulunuyor.Moskova’dan tepki: 'Orantılı yanıt gelebilir'Rusya, ABD’nin nükleer bombaları ve füzelerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını sürekli olarak eleştiriyor. Kremlin, bu tür hamlelerin orantılı bir tepkiyi tetikleyebileceği konusunda uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında ülkesinin nükleer doktrininde değişiklik yapılmasını emretmişti. Bu değişiklikler Kasım ayında onaylanarak, “Bir nükleer devletin desteğiyle nükleer olmayan bir ülkenin Rusya veya müttefiklerine karşı saldırıda bulunmasının ortak bir saldırı olarak kabul edileceği” hükmü eklendi.Ayrıca, Rusya yeni geliştirdiği Oreşnik orta menzilli hipersonik füzesini Ukrayna’daki bir askeri fabrikaya karşı denedi. Bu saldırı, Kiev’in ABD yapımı ATACMS ve HIMARS sistemlerinin yanı sıra İngiltere-Fransa ortak yapımı Storm Shadow/SCALP füzelerini kullanarak Rus topraklarına düzenlediği saldırılara yanıt olarak gerçekleşti.Geçtiğimiz ay Rusya ve Belarus, 2025 yılına kadar Oreşnik füze sistemlerinin Belarus’a konuşlandırılmasını öngören bir güvenlik anlaşmasını tamamladı. Moskova, bu füzelerin mevcut Batı savunma sistemleri tarafından engellenemeyeceğini ve Avrupa’daki hedefleri dakikalar içinde vurabileceğini iddia ediyor.
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moskova, rusya, abd, belarus, nato, b61-12, himars, belçika, federal meclis (rusya), oreşnik
moskova, rusya, abd, belarus, nato, b61-12, himars, belçika, federal meclis (rusya), oreşnik

ABD, Avrupa'daki üslerine yeni nükleer bombalar yerleştirdiğini açıkladı: Moskova'dan yanıt geldi

11:19 20.01.2025
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI ABD-Nükleer bomba
ABD-Nükleer bomba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD, yeni nesil B61-12 termonükleer bombalarını Avrupa’daki üslerine yerleştirerek NATO’nun nükleer kapasitesini artırdı. Rusya, bu hamleye sert tepki göstererek orantılı bir yanıt verebileceğini açıkladı.
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Direktörü Jill Hruby, ABD’nin yeni nesil termonükleer silahlarının Avrupa’daki askeri üslere tamamen yerleştirildiğini açıkladı.Hruby, Hudson Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, “Yeni B61-12 yerçekimi bombaları tamamen ileri konuşlandırıldı ve NATO’nun nükleer kapasitemize olan görünürlüğünü artırdık” dedi.
Hruby’nin 'tam konuşlandırma' terimiyle ne kastettiği net olmasa da, önceki B61 modellerinin Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’de NATO’nun nükleer paylaşım programı çerçevesinde depolandığı biliniyor. Moskova, bu bombaların Avrupa’da en az 150 adet konuşlandırıldığını tahmin ediyor ve bunun nükleer eşiği düşürdüğünü savunuyor.
ABD’nin ayrıca, İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki RAF Lakenheath üssünde B61-12 bombalarını barındıracak yeni bir Pentagon tesisi inşa ederek bu ülkeye de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı bildiriliyor. Hruby, İngiltere ile ilişkiler hakkında ise, “Stratejik ortaklığımız çok güçlü ve nükleer caydırıcılık konusundaki taahhütleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Pentagon, Kasım ayında nükleer caydırıcılık stratejisinde değişiklik yaptığını açıklamıştı. Bu değişiklikler arasında Ohio sınıfı nükleer denizaltıların operasyonel hazır durumunun artırılması ve ABD’nin daha büyük ve zorlu askeri hedeflere karşı “ek seçenekler” sunması amacıyla yeni B61-13 bombalarının geliştirilmesi bulunuyor.

Moskova’dan tepki: 'Orantılı yanıt gelebilir'

Rusya, ABD’nin nükleer bombaları ve füzelerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasını sürekli olarak eleştiriyor. Kremlin, bu tür hamlelerin orantılı bir tepkiyi tetikleyebileceği konusunda uyardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında ülkesinin nükleer doktrininde değişiklik yapılmasını emretmişti. Bu değişiklikler Kasım ayında onaylanarak, “Bir nükleer devletin desteğiyle nükleer olmayan bir ülkenin Rusya veya müttefiklerine karşı saldırıda bulunmasının ortak bir saldırı olarak kabul edileceği” hükmü eklendi.
Ayrıca, Rusya yeni geliştirdiği Oreşnik orta menzilli hipersonik füzesini Ukrayna’daki bir askeri fabrikaya karşı denedi. Bu saldırı, Kiev’in ABD yapımı ATACMS ve HIMARS sistemlerinin yanı sıra İngiltere-Fransa ortak yapımı Storm Shadow/SCALP füzelerini kullanarak Rus topraklarına düzenlediği saldırılara yanıt olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz ay Rusya ve Belarus, 2025 yılına kadar Oreşnik füze sistemlerinin Belarus’a konuşlandırılmasını öngören bir güvenlik anlaşmasını tamamladı. Moskova, bu füzelerin mevcut Batı savunma sistemleri tarafından engellenemeyeceğini ve Avrupa’daki hedefleri dakikalar içinde vurabileceğini iddia ediyor.
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