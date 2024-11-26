https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/belarus-rusyanin-silahlanmasi-bizim-icin-koruyucu-bir-semsiye-1090861235.html
Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye
Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye
Sputnik Türkiye
Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muraveyko, yeni Rusya'nın silahlanmasını Belarus için bir koruyucu şemsiye olarak değerlendirdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T23:26+0300
2024-11-26T23:26+0300
2024-11-26T23:26+0300
dünya
belarus
rusya
birlik devleti anlaşması
rusya-belarus birlik devleti
oreşnik
silahlanma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082375410_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_2ef6fc3d3d0d99c7556a8fa636ee3be4.jpg
Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir garanti değil, aynı zamanda bizi örten, bize destek olan bir şemsiye” ifadelerini kullandı.Açıklamalarını, Rusya'nın Oreşnik füzesini sergilemesini ve askeri alandaki yeni gelişmeleri yorumlayarak yapan Muraveyko, Minsk'in Rusya'nın stratejik bir müttefiki olduğunu da vurguladı.Ayrıca güvenlik garantilerine ilişkin Belarus-Rusya anlaşmasının Aralık ayında gerçekleştirilecek Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısında imzalanmak üzere hazırlandığını belirten Muraveyko, “Hükümler, güvenliğimizin garanti altına alındığı, bunun nasıl sağlanacağı ve Rusya Federasyonu'nun bu konuya nasıl dahil olacağı açıkça belirtilmiştir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/belarus-guvenlik-konseyi-bati-rusya-ve-belarusa-karsi-askeri-harekata-hazirlaniyor-1090722674.html
belarus
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082375410_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7d6417dd7104145459cfec98ec1a5d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, oreşnik , silahlanma
belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, oreşnik , silahlanma
Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye
Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muraveyko, yeni Rusya'nın silahlanmasını Belarus için bir koruyucu şemsiye olarak değerlendirdi.
Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir garanti değil, aynı zamanda bizi örten, bize destek olan bir şemsiye” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarını, Rusya'nın Oreşnik füzesini sergilemesini ve askeri alandaki yeni gelişmeleri yorumlayarak yapan Muraveyko, Minsk'in Rusya'nın stratejik bir müttefiki olduğunu da vurguladı.
Ayrıca güvenlik garantilerine ilişkin Belarus-Rusya anlaşmasının Aralık ayında gerçekleştirilecek Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısında imzalanmak üzere hazırlandığını belirten Muraveyko, “Hükümler, güvenliğimizin garanti altına alındığı, bunun nasıl sağlanacağı ve Rusya Federasyonu'nun bu konuya nasıl dahil olacağı açıkça belirtilmiştir” dedi.