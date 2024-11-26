https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/belarus-rusyanin-silahlanmasi-bizim-icin-koruyucu-bir-semsiye-1090861235.html

Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye

Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye

Sputnik Türkiye

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muraveyko, yeni Rusya'nın silahlanmasını Belarus için bir koruyucu şemsiye olarak değerlendirdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T23:26+0300

2024-11-26T23:26+0300

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Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir garanti değil, aynı zamanda bizi örten, bize destek olan bir şemsiye” ifadelerini kullandı.Açıklamalarını, Rusya'nın Oreşnik füzesini sergilemesini ve askeri alandaki yeni gelişmeleri yorumlayarak yapan Muraveyko, Minsk'in Rusya'nın stratejik bir müttefiki olduğunu da vurguladı.Ayrıca güvenlik garantilerine ilişkin Belarus-Rusya anlaşmasının Aralık ayında gerçekleştirilecek Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısında imzalanmak üzere hazırlandığını belirten Muraveyko, “Hükümler, güvenliğimizin garanti altına alındığı, bunun nasıl sağlanacağı ve Rusya Federasyonu'nun bu konuya nasıl dahil olacağı açıkça belirtilmiştir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/belarus-guvenlik-konseyi-bati-rusya-ve-belarusa-karsi-askeri-harekata-hazirlaniyor-1090722674.html

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belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, oreşnik , silahlanma