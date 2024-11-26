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Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye
Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye
Sputnik Türkiye
Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muraveyko, yeni Rusya'nın silahlanmasını Belarus için bir koruyucu şemsiye olarak değerlendirdi. 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir garanti değil, aynı zamanda bizi örten, bize destek olan bir şemsiye” ifadelerini kullandı.Açıklamalarını, Rusya'nın Oreşnik füzesini sergilemesini ve askeri alandaki yeni gelişmeleri yorumlayarak yapan Muraveyko, Minsk'in Rusya'nın stratejik bir müttefiki olduğunu da vurguladı.Ayrıca güvenlik garantilerine ilişkin Belarus-Rusya anlaşmasının Aralık ayında gerçekleştirilecek Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısında imzalanmak üzere hazırlandığını belirten Muraveyko, “Hükümler, güvenliğimizin garanti altına alındığı, bunun nasıl sağlanacağı ve Rusya Federasyonu'nun bu konuya nasıl dahil olacağı açıkça belirtilmiştir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/belarus-guvenlik-konseyi-bati-rusya-ve-belarusa-karsi-askeri-harekata-hazirlaniyor-1090722674.html
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belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, oreşnik , silahlanma
belarus, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, oreşnik , silahlanma

Belarus: Rusya'nın silahlanması bizim için koruyucu bir şemsiye

23:26 26.11.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Belarus bayrak
Rusya Belarus bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muraveyko, yeni Rusya'nın silahlanmasını Belarus için bir koruyucu şemsiye olarak değerlendirdi.
Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Pavel Muraveyko gazeteye yaptığı açıklamada, “Bu sadece bir garanti değil, aynı zamanda bizi örten, bize destek olan bir şemsiye” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarını, Rusya'nın Oreşnik füzesini sergilemesini ve askeri alandaki yeni gelişmeleri yorumlayarak yapan Muraveyko, Minsk'in Rusya'nın stratejik bir müttefiki olduğunu da vurguladı.
Ayrıca güvenlik garantilerine ilişkin Belarus-Rusya anlaşmasının Aralık ayında gerçekleştirilecek Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısında imzalanmak üzere hazırlandığını belirten Muraveyko, “Hükümler, güvenliğimizin garanti altına alındığı, bunun nasıl sağlanacağı ve Rusya Federasyonu'nun bu konuya nasıl dahil olacağı açıkça belirtilmiştir” dedi.
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