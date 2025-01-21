https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/tuketici-dernekleri-uyardi-ozel-okullardaki-fahis-fiyat-artislarina-karsi-veliler-ne-yapmali-1092896963.html
Tüketici dernekleri uyardı: Özel okullardaki 'fahiş fiyat artışları'na karşı veliler ne yapmalı?
Tüketici dernekleri uyardı: Özel okullardaki 'fahiş fiyat artışları'na karşı veliler ne yapmalı?
Sputnik Türkiye
Özel okullardaki fahiş fiyat artışlarına karşı uyarılarda bulunan tüketici dernekleri, velilerin izleyeceği yollar hakkında bilgi verdi. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T12:38+0300
2025-01-21T12:38+0300
2025-01-21T12:40+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
tüketiciler derneği (tüder)
levent küçük
özel okul
özel okul ücretleri
özel okul fiyatları
fahiş fiyat
ticaret bakanlığı
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Özel okullardaki fahiş fiyat artışları velilerin bütçelerini zorlarken, Milli Eğitim Bakanlığı da konuya el attı. Tüketici dernekleri temsilcileri ise velileri 'bu rakamları ödemeyin' diyerek uyardı. Peki veliler ne yapmalı? Fahiş fiyat istenen veliler nasıl bir yol izlemeli? Özel okullardaki 'kanunun' dışındaki fiyat artışlarını kime şikayet etmeli? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde özel okullardaki 'fahiş fiyat' artışlarına karşı çalışma başlattıklarını belirtmiş ve yönetmelik yayımladıklarına dikkat çekmişti. Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor" açıklaması yapmıştı. Ama buna rağmen bazı özel okulların yönetmelik dışı davrandığına dair veli şikayetleri de arttı. Tüketici derneklerinin temsilcileri, son dönemde gündeme gelen fiyat artışlarına ilişkin velilerin neler yapabileceğine dair açıklamalarda bulundu.Fiyatlar iki katına ulaştı, şikayet yağıyorTüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son günlerde özel okullarla ilgili şikayetlerin yoğunlaştığını belirterek, bu şikayetlerin özellikle fiyat artışları noktasında olduğunu söyledi. Deniz, "Örneğin bize başvuran bir velinin çocuğu bu yıl ilkokul birinci sınıftayken yıllık 297 bin lira ödemiş. 80 bin lira yemek, 30 bin lira etkinlik, 32 bin lira kitap, 8 bin lira da kırtasiye ücreti ödemiş. Sadece okul ücreti önümüzdeki eğitim sezonu için 412 bin 500 yüz lira olarak belirlenmiş. Diğer kalemler henüz belli değil. Yine 10. sınıfta okuyan öğrenci için geçen yıl 25 bin lira kitap ücreti ödenirken önümüzdeki sezon için 55 bin lira istenmiş" diye konuştu.Deniz şu açıklamalarda bulundu: Düzenlemenin arkasından dolanıyorlarÖzel okullarda öğrencilerden asla ders kitabı parası alınmaması gerektiğini vurgulayan Deniz, "Buna rağmen özel okullar bu düzenlemenin arkasından dolanarak 'yardımcı ders kitabı' adı altında velilerden çok yüksek para talep ediyorlar. Yine yemek ve servis ücretleri gibi kalemlerde de belirlenen oranların çok üzerinde artışlar söz konusu" açıklamasında bulundu.Tüketici hakem heyetine başvurunMehmet Bülent Deniz, velilerin yasal artış oranının üzerindeki zamlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru hakkına sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Sözleşmeye 'şerh' düşün, Ticaret Bakanlığına başvurunTüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de velilerin, yeni kayıtlarda okul idareleri ile mutlaka müzakere ederek ve mutabakata vararak ücreti kabul etmeleri gerektiğini ifade ederek, "İstek ve onayları dışında bir ücretin dayatılması halinde mutlaka sözleşmeye şerh düşsünler" dedi. Tüketicilerin kendilerinden zorla alınmak istenen eğitim dışındaki ücretlere ilişkin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabileceğini vurgulayan Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bakanlik-duyurdu-fahis-fiyat-artisi-yapan-ozel-okullara-sorusturma-baslatildi-1092867158.html
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Tüketici dernekleri uyardı: Özel okullardaki 'fahiş fiyat artışları'na karşı veliler ne yapmalı?
12:38 21.01.2025 (güncellendi: 12:40 21.01.2025)
Özel okullardaki fahiş fiyat artışlarına karşı uyarılarda bulunan tüketici dernekleri, velilerin izleyeceği yollar hakkında bilgi verdi.
Özel okullardaki fahiş fiyat artışları velilerin bütçelerini zorlarken, Milli Eğitim Bakanlığı da konuya el attı. Tüketici dernekleri temsilcileri ise velileri 'bu rakamları ödemeyin' diyerek uyardı. Peki veliler ne yapmalı? Fahiş fiyat istenen veliler nasıl bir yol izlemeli? Özel okullardaki 'kanunun' dışındaki fiyat artışlarını kime şikayet etmeli?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde özel okullardaki 'fahiş fiyat' artışlarına karşı çalışma başlattıklarını belirtmiş ve yönetmelik yayımladıklarına dikkat çekmişti. Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor" açıklaması yapmıştı. Ama buna rağmen bazı özel okulların yönetmelik dışı davrandığına dair veli şikayetleri de arttı. Tüketici derneklerinin temsilcileri, son dönemde gündeme gelen fiyat artışlarına ilişkin velilerin neler yapabileceğine dair açıklamalarda bulundu.
Fiyatlar iki katına ulaştı, şikayet yağıyor
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, son günlerde özel okullarla ilgili şikayetlerin yoğunlaştığını belirterek, bu şikayetlerin özellikle fiyat artışları noktasında olduğunu söyledi. Deniz, "Örneğin bize başvuran bir velinin çocuğu bu yıl ilkokul birinci sınıftayken yıllık 297 bin lira ödemiş. 80 bin lira yemek, 30 bin lira etkinlik, 32 bin lira kitap, 8 bin lira da kırtasiye ücreti ödemiş. Sadece okul ücreti önümüzdeki eğitim sezonu için 412 bin 500 yüz lira olarak belirlenmiş. Diğer kalemler henüz belli değil. Yine 10. sınıfta okuyan öğrenci için geçen yıl 25 bin lira kitap ücreti ödenirken önümüzdeki sezon için 55 bin lira istenmiş" diye konuştu.
Deniz şu açıklamalarda bulundu:
"Özel okul ücretleri de ÜFE ile TÜFE'nin toplamının yarısından yüzde 5 fazla olabiliyor. Buna rağmen özel okulların bu sene hem de erken ödeme fiyatlarına bakıldığında, rakamların hem enflasyon oranının hem de Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı ücretlerin çok çok üzerinde olduğu görülüyor."
Düzenlemenin arkasından dolanıyorlar
Özel okullarda öğrencilerden asla ders kitabı parası alınmaması gerektiğini vurgulayan Deniz, "Buna rağmen özel okullar bu düzenlemenin arkasından dolanarak 'yardımcı ders kitabı' adı altında velilerden çok yüksek para talep ediyorlar. Yine yemek ve servis ücretleri gibi kalemlerde de belirlenen oranların çok üzerinde artışlar söz konusu" açıklamasında bulundu.
Tüketici hakem heyetine başvurun
Mehmet Bülent Deniz, velilerin yasal artış oranının üzerindeki zamlarda tüketici hakem heyetlerine başvuru hakkına sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun dışında da yine ilçe milli eğitim müdürlüklerine, 'Kendilerinden yönetmeliğe aykırı para talep edildiğini' belirterek idari yönden bir başvuru yapabilirler. Yine fazla ödedikleri veya alınmaması gereken bir paranın kendilerinden alındığı gerekçesi ve paraların iade edilmesi talebiyle tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirler. Tüketici hakem heyetlerindeki dosyalar veya yüksek rakam olması nedeniyle tüketici mahkemelerinde görülen bu tip davalarda velilerin lehine karar verilmekte. Özel okulların bu yaptıkları kabul edilebilir değil. Açıkça hukuki düzenlemelere rağmen bu şekilde davranmaları açıkça bir ihlaldir."
Sözleşmeye 'şerh' düşün, Ticaret Bakanlığına başvurun
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de velilerin, yeni kayıtlarda okul idareleri ile mutlaka müzakere ederek ve mutabakata vararak ücreti kabul etmeleri gerektiğini ifade ederek, "İstek ve onayları dışında bir ücretin dayatılması halinde mutlaka sözleşmeye şerh düşsünler" dedi.
Tüketicilerin kendilerinden zorla alınmak istenen eğitim dışındaki ücretlere ilişkin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurabileceğini vurgulayan Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fahiş fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığına müracaat edebilirler. Ayrıca özel eğitim kurumları arasında bir fiyat standardı bulunmamaktadır. Her kurum kendi belirlediği yıllık ücreti velilere dayatmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarındaki denetimlerini artırmalıdır. Tüketicilerimiz eğitim haricindeki yemek, kırtasiye, servis ve etüt gibi ücretleri kendi istekleri dışında kabul etmesinler."