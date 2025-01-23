https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bakan-tunc-yargi-mensuplari-hedef-gosteriliyor-1092980998.html
Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor
Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşarak "Adil yargılama hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T14:56+0300
2025-01-23T14:56+0300
2025-01-23T15:07+0300
türkiye
yılmaz tunç
yargı reformu
yargı reformu strateji belgesi
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Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'bir vizyon' belgesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, geniş katılımlı bir istişare sürecinin sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Tunç, belgenin hazırlanmasında "Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların rapor ve değerlendirmelerini de dikkate aldık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/erdogan-bazi-insanlarin-hukuk-onunde-ayricalik-sahibi-oldugu-gunler-geride-kaldi-1092980907.html
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yılmaz tunç, yargı reformu, yargı reformu strateji belgesi
yılmaz tunç, yargı reformu, yargı reformu strateji belgesi
Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor
14:56 23.01.2025 (güncellendi: 15:07 23.01.2025)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşarak "Adil yargılama hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren, yargı süreçlerini etkilemeyi amaçlayan tehditkar söylemler hukuk devletinde asla kabul edilemez" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'bir vizyon' belgesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:
"Son günlerde ne yazık ki bazı adli soruşturmalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan, hukuk devletinde asla yeri olmayan mesnetsiz açıklamalara da şahit oluyoruz. Adil yargılama hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren, yargı süreçlerini etkilemeyi amaçlayan tehditkar söylemler, hukuk devletinde asla kabul edilemez."
Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, geniş katılımlı bir istişare sürecinin sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Tunç, belgenin hazırlanmasında "Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların rapor ve değerlendirmelerini de dikkate aldık" dedi.