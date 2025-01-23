https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/bakan-tunc-yargi-mensuplari-hedef-gosteriliyor-1092980998.html

Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor

Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşarak "Adil yargılama hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T14:56+0300

2025-01-23T14:56+0300

2025-01-23T15:07+0300

türkiye

yılmaz tunç

yargı reformu

yargı reformu strateji belgesi

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Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'bir vizyon' belgesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, geniş katılımlı bir istişare sürecinin sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Tunç, belgenin hazırlanmasında "Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların rapor ve değerlendirmelerini de dikkate aldık" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/erdogan-bazi-insanlarin-hukuk-onunde-ayricalik-sahibi-oldugu-gunler-geride-kaldi-1092980907.html

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Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, yargı reformu, yargı reformu strateji belgesi