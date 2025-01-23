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SICAK GELİŞME | Narin Güran davasında yeni gelişme: 950 sayfalık gerekçeli karar açıklandı
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Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor
Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşarak "Adil yargılama hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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yılmaz tunç
yargı reformu
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Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'bir vizyon' belgesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, geniş katılımlı bir istişare sürecinin sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Tunç, belgenin hazırlanmasında "Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların rapor ve değerlendirmelerini de dikkate aldık" dedi.
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yılmaz tunç, yargı reformu, yargı reformu strateji belgesi
yılmaz tunç, yargı reformu, yargı reformu strateji belgesi

Bakan Tunç: Yargı mensupları hedef gösteriliyor

14:56 23.01.2025 (güncellendi: 15:07 23.01.2025)
© AA / Hakan NuralAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, toplantıda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / Hakan Nural
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşarak "Adil yargılama hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren, yargı süreçlerini etkilemeyi amaçlayan tehditkar söylemler hukuk devletinde asla kabul edilemez" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, konuşmasında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'bir vizyon' belgesi olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Son günlerde ne yazık ki bazı adli soruşturmalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan, hukuk devletinde asla yeri olmayan mesnetsiz açıklamalara da şahit oluyoruz. Adil yargılama hakkını zedeleyen, yargı mensuplarını hedef gösteren, yargı süreçlerini etkilemeyi amaçlayan tehditkar söylemler, hukuk devletinde asla kabul edilemez."

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, geniş katılımlı bir istişare sürecinin sonucu olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Bakan Tunç, belgenin hazırlanmasında "Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşların rapor ve değerlendirmelerini de dikkate aldık" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
POLİTİKA
Erdoğan: Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, parmak sallayamaz
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