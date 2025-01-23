https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/babasiyla-goruntulu-konustuktan-sonra-12-kattan-atlamisti-sevvalden-aci-haber-1092962641.html

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12. kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber

Babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12. kattan atlamıştı: Şevval'den acı haber

Sputnik Türkiye

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına babasıyla görüntülü konuştuktan sonra 12'nci kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber geldi... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T09:31+0300

2025-01-23T09:31+0300

2025-01-23T09:31+0300

türkiye

bolu

şevval şahin

kartalkaya

türkiye

yangın

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Bolu'daki otel yangınında konakladığı 12'nci kattan babası ile konuştuğu esnada atlamaya karar veren 25 yaşındaki genç kız hayat mücadelesini kaybetti.Yangından kurtulmak için 12. kattan atlamıştıGrand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında yeni bir acı haber geldi.Bartın’da yaşayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı.Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.Ağır yaralandıAğır yaralanan Şevval, yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.Yangınla ilgili ihmaller zinciri ise araştırılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/kartalkaya-otel-faciasi-sadece-6-bin-tllik-oda-maliyetiyle-onlenebilirdi-1092961781.html

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bolu

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şevval şahin, bolu şevval şahin, şevval şahin bolu yangın, boluda hayatını kaybedenler