https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/arac-sahiplerine-odeme-uyarisi-9-gun-kaldi-son-gune-birakmayin-1092959580.html

Araç sahiplerine ödeme uyarısı: '9 gün kaldı, son güne bırakmayın'

Araç sahiplerine ödeme uyarısı: '9 gün kaldı, son güne bırakmayın'

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir açıklama yaptı. 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi için son tarih... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T07:41+0300

2025-01-23T07:41+0300

2025-01-23T07:41+0300

ekonomi

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Gelir İdaresi Başkanlığı, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksit ödemesi hakkında kritik bir uyarıda bulundu. MTV’nin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. GİB, olası yoğunluktan etkilenmemek için işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye etti.Cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiGİB, vatandaşlara kısa mesaj yoluyla ödeme işlemleri hakkında bilgi verdi. Gönderilen mesajda, MTV ödemelerinin şu yollarla yapılabileceği hatırlatıldı:Mesajda, “Verginizi hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz. Yoğunluktan etkilenmemek için işleminizi son güne bırakmamanızı öneririz” ifadelerine yer verildi. Ödemesini tamamlayan sürücülere ise mesajı dikkate almamaları söylendi.MTV tutarları araç tipine göre belirlendiMotorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2025 yılı için araç yaşına ve motor hacmine göre belirlenen tutarları şu şekilde açıklandı:01.01.2018 Öncesinde Tescil Edilen Araçlar01.01.2018 Sonrasında Tescil Edilen AraçlarÖdemeler hızlı ve kolay yapılabilirGİB, vatandaşların ödemelerini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamaları için dijital ödeme sistemlerini öneriyor. Sürücüler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini birkaç adımda gerçekleştirebilir.

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