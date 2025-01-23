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Araç sahiplerine ödeme uyarısı: '9 gün kaldı, son güne bırakmayın'
Araç sahiplerine ödeme uyarısı: '9 gün kaldı, son güne bırakmayın'
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir açıklama yaptı. 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi için son tarih... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Gelir İdaresi Başkanlığı, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksit ödemesi hakkında kritik bir uyarıda bulundu. MTV’nin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. GİB, olası yoğunluktan etkilenmemek için işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye etti.Cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildiGİB, vatandaşlara kısa mesaj yoluyla ödeme işlemleri hakkında bilgi verdi. Gönderilen mesajda, MTV ödemelerinin şu yollarla yapılabileceği hatırlatıldı:Mesajda, “Verginizi hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz. Yoğunluktan etkilenmemek için işleminizi son güne bırakmamanızı öneririz” ifadelerine yer verildi. Ödemesini tamamlayan sürücülere ise mesajı dikkate almamaları söylendi.MTV tutarları araç tipine göre belirlendiMotorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2025 yılı için araç yaşına ve motor hacmine göre belirlenen tutarları şu şekilde açıklandı:01.01.2018 Öncesinde Tescil Edilen Araçlar01.01.2018 Sonrasında Tescil Edilen AraçlarÖdemeler hızlı ve kolay yapılabilirGİB, vatandaşların ödemelerini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamaları için dijital ödeme sistemlerini öneriyor. Sürücüler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini birkaç adımda gerçekleştirebilir.
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), mtv zammı, ödeme, araç

Araç sahiplerine ödeme uyarısı: '9 gün kaldı, son güne bırakmayın'

07:41 23.01.2025
© AAAraç muayene
Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir açıklama yaptı. 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1. taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak 2025. GİB, yoğunluktan etkilenmemek için ödemenin son güne bırakılmaması gerektiğini belirtti ve ödeme yöntemlerini hatırlattı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 yılı 1. taksit ödemesi hakkında kritik bir uyarıda bulundu. MTV’nin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. GİB, olası yoğunluktan etkilenmemek için işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye etti.

Cep telefonlarına bilgilendirme mesajı gönderildi

GİB, vatandaşlara kısa mesaj yoluyla ödeme işlemleri hakkında bilgi verdi. Gönderilen mesajda, MTV ödemelerinin şu yollarla yapılabileceği hatırlatıldı:
Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr),
GİB Mobil uygulaması,
Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı.
Mesajda, “Verginizi hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde ödeyebilirsiniz. Yoğunluktan etkilenmemek için işleminizi son güne bırakmamanızı öneririz” ifadelerine yer verildi. Ödemesini tamamlayan sürücülere ise mesajı dikkate almamaları söylendi.

MTV tutarları araç tipine göre belirlendi

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2025 yılı için araç yaşına ve motor hacmine göre belirlenen tutarları şu şekilde açıklandı:
01.01.2018 Öncesinde Tescil Edilen Araçlar
1-3 yaş arası araçlar:0-1300 cc: 4.834 TL,
1301-1600 cc: 8.421 TL,
1601-1800 cc: 14.885 TL,
1801-2000 cc: 23.454 TL.
4-6 yaş arası araçlar:0-1300 cc: 3.372 TL,
1301-1600 cc: 6.314 TL,
1601-1800 cc: 11.626 TL,
1801-2000 cc: 18.057 TL.
01.01.2018 Sonrasında Tescil Edilen Araçlar
1-3 yaş arası araçlar:0-1300 cc: Matrahına göre 4.834 TL - 5.803 TL,
1301-1600 cc: Matrahına göre 8.421 TL - 10.112 TL,
1601-1800 cc: Matrahına göre 16.370 TL - 17.866 TL,
1801-2000 cc: Matrahına göre 25.792 TL - 28.142 TL.

Ödemeler hızlı ve kolay yapılabilir

GİB, vatandaşların ödemelerini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlamaları için dijital ödeme sistemlerini öneriyor. Sürücüler, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden işlemlerini birkaç adımda gerçekleştirebilir.
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