https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bankaciyiz-yalaniyla-5-milyonluk-vurgun-1092861514.html

Bankacıyız yalanıyla 5 milyonluk vurgun

Bankacıyız yalanıyla 5 milyonluk vurgun

Sputnik Türkiye

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T12:45+0300

2025-01-20T12:45+0300

2025-01-20T12:45+0300

türkiye

banka

banka dolandırıcılığı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak kredi imkanı sağlayacağız veya sigorta bedeli iade edeceğiz yalanıyla 36 kişiyi 5 milyon 121 bin lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 42 kişi gözaltına alındı. Telefonla arayıp ikna ettilerİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtarak, 36 kişiyi kredi imkanı sağlayacakları veya sigorta bedelini iade edecekleri vaadiyle toplam 5 milyon 121 bin lira dolandıran 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin 30'unun tutuklanmasına, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınamayan 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

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banka, banka dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık