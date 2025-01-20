https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/bankaciyiz-yalaniyla-5-milyonluk-vurgun-1092861514.html
Bankacıyız yalanıyla 5 milyonluk vurgun
Bankacıyız yalanıyla 5 milyonluk vurgun
Sputnik Türkiye
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T12:45+0300
2025-01-20T12:45+0300
2025-01-20T12:45+0300
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nitelikli dolandırıcılık
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İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak kredi imkanı sağlayacağız veya sigorta bedeli iade edeceğiz yalanıyla 36 kişiyi 5 milyon 121 bin lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 42 kişi gözaltına alındı. Telefonla arayıp ikna ettilerİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtarak, 36 kişiyi kredi imkanı sağlayacakları veya sigorta bedelini iade edecekleri vaadiyle toplam 5 milyon 121 bin lira dolandıran 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin 30'unun tutuklanmasına, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınamayan 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/mihre-mutludan-nihal-candan-tepkisi-butun-anneler-olarak-soktayiz--1092856957.html
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banka, banka dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
banka, banka dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Bankacıyız yalanıyla 5 milyonluk vurgun
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çete çökertildi.
İstanbul'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak kredi imkanı sağlayacağız veya sigorta bedeli iade edeceğiz yalanıyla 36 kişiyi 5 milyon 121 bin lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. 42 kişi gözaltına alındı.
Telefonla arayıp ikna ettiler
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtarak, 36 kişiyi kredi imkanı sağlayacakları veya sigorta bedelini iade edecekleri vaadiyle toplam 5 milyon 121 bin lira dolandıran 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin 30'unun tutuklanmasına, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınamayan 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.