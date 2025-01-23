AFAD tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.Depremin 23 Ocak 2025 tarihinde saat 18.05'te, yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı. Depremin koordinatları, enlem 36.20639 N ve boylam 43.41722 E olarak açıklanırken, merkez üssünün Irak'ın Al Hamdaniyah, Ninova bölgesi olduğu bildirildi.

AFAD duyurdu: Hakkari'de deprem korkuttu

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 18.05'te yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı. Şu an için can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmedi.