https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/afad-duyurdu-hakkaride-deprem-korkuttu-1092991019.html
AFAD duyurdu: Hakkari'de deprem korkuttu
AFAD duyurdu: Hakkari'de deprem korkuttu
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 18.05'te yerin 7... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T18:58+0300
2025-01-23T18:58+0300
2025-01-23T19:05+0300
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
hakkari
hakkari valiliği
hakkari il emniyet müdürlüğü
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AFAD tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.Depremin 23 Ocak 2025 tarihinde saat 18.05'te, yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı. Depremin koordinatları, enlem 36.20639 N ve boylam 43.41722 E olarak açıklanırken, merkez üssünün Irak'ın Al Hamdaniyah, Ninova bölgesi olduğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/afad-duyurdu-izmirde-39-buyuklugunde-deprem-1092958394.html
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AFAD duyurdu: Hakkari'de deprem korkuttu
18:58 23.01.2025 (güncellendi: 19:05 23.01.2025)
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 18.05'te yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı. Şu an için can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi verilmedi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 23 Ocak 2025 tarihinde saat 18.05'te, yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği aktarıldı. Depremin koordinatları, enlem 36.20639 N ve boylam 43.41722 E olarak açıklanırken, merkez üssünün Irak'ın Al Hamdaniyah, Ninova bölgesi olduğu bildirildi.