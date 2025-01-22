https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bolu-belediye-baskani-ozcan-sorumlu-ben-olsam-istifa-ederdim-1092955000.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Sorumlu ben olsam istifa ederdim

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Sorumlu ben olsam istifa ederdim

Sputnik Türkiye

Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, DNA testleri sonucu 79’a yükseldi. Felakete dönüşen yangın... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T23:59+0300

2025-01-22T23:59+0300

2025-01-22T23:59+0300

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Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79’a yükselirken, Bolu Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu.Yangına ilişkin soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Soruşturmada, yangının çıkış nedenleri ve olası ihmaller mercek altına alınırken, belediyenin otel içerisindeki restorana onay verdiği yönündeki iddialar dikkat çekti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV’de katıldığı bir programda, yangınla ilgili belediyenin sorumluluğuna dair iddiaları yanıtladı. Özcan ''Çok yorgunum. Çok üzgünüm. Çok kızgınım ve çok utanıyorum. Yorgunum iki saat bile uyku uyumadım. Üzgünüm çünkü hakkımda iftiralar atılıyor. Utanıyorum bu iddiaların tarafı olmaktan dolayı... Çok kızgınım yandaş basın aracılığıyla bu ülkenin bakanları satılık kalemleri her türlü iftiralarda bulunuyor. Bu acıları insanlar yaşarken bu polemiklerin tarafı olduğum için çok utanıyorum'' açıklamasında bulundu.'Ruhsat vermek bizim yetkimizde değil'Bolu il haritası önünde açıklamada bulunan Başkan Özcan ''Bolu bir büyükşehir değil. Biz Ankara, İstanbul, İzmir Belediyesi gibi değiliz. Dokuz tane belediye var. Biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Burası Seben ilçesi sınırlarında olan bir bölgede. Burası bizim yetki alanımızda değil. Mücavir sahada değil. Buraya ruhsat vermek bizim yetkimizde değil. Yapı ruhsatı il özel idare tarafından veriliyor. Turizm işletme yetkisini Turizm Bakanlığı veriyor. Burayı zaten ayırıyorlar. Tüm yetkiler bakanlığa ait. Bizim burada otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok. Tutanak tutma yetkimiz bile yok. Belediyenin yetkileri kırpılmış durumda. Özel yurt açılıyor yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Özel hastane açılıyor yetki Sağlık Bakanlığı'nda, okul açılıyor yetki Milli Eğitim Bakanlığı'nda. İtfaiye buraya 40 dakikada ulaştı. Zorlu koşullarda olan bir yerde'' şeklinde konuştu.Yangın Yeterlilik Belgesi neden verildi?Yangın Yeterlilik Belgesi'nin Grand Kartal Otel'e Bolu Belediyesi tarafından verilmesinin sebebini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ''Çünkü başka yeterliliği olan belediye yok. Diğer belediyeler belge düzenlemeyi bilmiyor. Bu nedenle bize başvuru yapıldı. Bolu Belediyesi de hiç inceleme yapmadan verilmiş. Belediyenin arşivi yanınca da belgeler gitti'' dedi.'8 tane marjinal sorun vardı'Belge sürecini anlatan Başkan Özcan ''Eğitim durumu itibarıyla diğer belediyeler yerine bize başvuru yapıldı. Önce 12 Aralık'ta bize müracaat edildi. Otel için yangın yeterlilik belgesi istemişler. Yeniçağ Belediyesi'nin, Dörtdivan Belediyesi'nin Seben Belediyesi'nin Gerede Belediyesi'nin bu formu düzenleyecek elemanı yok. Bu şirket 70 metrekarelik bir bölüm için bize iş yeri açmak için başvuru yapıyor. 16 Aralık'ta itfaiyeci arkadaşlar 8 tane marjinal sorun buluyor. 15 günlük süre veriyor. Onlar bunu 15 günlük süre içinde yerine getireceklerine başvuruyu 24 Aralık'ta geri çekiyor. Muhtemelen maliyetlere katlanmamak için geri çekiliyor'' ifadesinde bulundu.'Şikayet etme yetkimiz yok'Belediye olarak bu sorunların neden savcılığa veya bakanlığa bildirilmediği sorusuna yanıt veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ''Öyle bir yetkimiz yok. Şirket, sorunları gidermek yerine talebi geri çekince biz bunu bildiremedik. Bizim bunu şikayet etme yetkimiz yok çünkü talep üzerine hazırlanan bir belge ve bu talebi geri çektiler. Biz bu yangın yeterlilik belgesini vermedik. Onlarda bakanlığın yetkilendirdiği bir şirkete başvurdular. Bize müracaat ettikleri dönemde kiralık 70 metrekarelik alan için yangın yeterlilik başvurusu yapmışlar. Arkadaşlarımızda bu alan için yeterlilik olduğunu görmüş. Biz de bu alan için yetki belgesini verdik. Burası herhalde kayakçıların kullandığı bir kafe olarak kullanılmış. Yangın 5.kattaki mutfaktan çıkıyor. Bizim 70 metrekare yangın yeterlilik belgesi verdiğimiz yerden çıkmadı'' dedi.'Sorumlu ben olsam istifa ederdim'Grand Kartal Otel yangında mesuliyeti çıkması durumunda istifa edeceğini belirten Başkan Özcan ''Sorumlu ben olsam istifa ederdim. Bakana çağrıda bulunuyorum. Yandaş kanala belgelerimizle çıkalım. Biri istifa etmek zorunda kalır o da Bakan. Bakanı bürokratları yanlış yönlendiriyor. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu bakanla çalışmayın. Bu otelde yangın merdiveni gibi bir şey varmış ama o yangın merdiveni değil. Binanın içinde yangın merdiveni olmaz açık havada olması gerekir. En üst kata kral dairesi diyorlar kaçak kat. İçişleri Bakanımız da binaya girmiş o kata kadar çıkabilmiş. Ben burada hiç kalmadım kalamam da maaşım yetmez. Vefat edenlerin çoğu üst katlarda. Neden yalan söylüyorsun bir koltuk için. Bakan yalan söylüyor. Bana orada dik dik bakıyor devlet tecrübemden dolayı bir şey demedim'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boluda-yanan-otel-hakkinda-karar-verildi-buyuk-hasar-alan-bina-yikilacak-1092953986.html

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