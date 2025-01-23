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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abdden-birkac-bin-polonya-vatandasi-sinir-disi-edilebilir-1092974756.html
ABD’den birkaç bin Polonya vatandaşı sınır dışı edilebilir
ABD’den birkaç bin Polonya vatandaşı sınır dışı edilebilir
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’den birkaç bin Polonya vatandaşının sınır dışı edilebileceği belirtildi. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T12:59+0300
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski’nin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, ABD’den birkaç bin Polonya vatandaşı sınır dışı edilebilecek.Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçen Salı günü Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’den, Polonya’nın ABD’deki konsolosluklarına, Başkan Donald Trump’ın açıklamaları nedeniyle Polonyalıların ABD'den sınır dışı edilmesi olasılığına karşı hazırlıklı olmaları yönünde tavsiyede bulunmasını istemişti.Söz konusu açıklamayı anımsatan Bartoszewski, bu sorunun ABD’de yaşayan birkaç bin Polonyalıyı etkileyebileceğini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump daha önce ekibinin yasa dışı göç sorununu çözmeye yönelik derhal önlem almaya başlayacağını belirterek, Meksika üzerinden yapılan ‘sınır işgalini’ 20 Ocak akşamına kadar durdurma sözü vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-yemin-torenindeki-aciklamalari-sonrasi-teksastaki-el-paso-sinir-gecisi-kapatildi--1092881358.html
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ABD’den birkaç bin Polonya vatandaşı sınır dışı edilebilir

12:59 23.01.2025
© Sputnik / Алексей ВитвицкийPolonya Dışişleri Bakanlığı
Polonya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Polonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’den birkaç bin Polonya vatandaşının sınır dışı edilebileceği belirtildi.
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Bartoszewski’nin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, ABD’den birkaç bin Polonya vatandaşı sınır dışı edilebilecek.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçen Salı günü Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’den, Polonya’nın ABD’deki konsolosluklarına, Başkan Donald Trump’ın açıklamaları nedeniyle Polonyalıların ABD'den sınır dışı edilmesi olasılığına karşı hazırlıklı olmaları yönünde tavsiyede bulunmasını istemişti.
Söz konusu açıklamayı anımsatan Bartoszewski, bu sorunun ABD’de yaşayan birkaç bin Polonyalıyı etkileyebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce ekibinin yasa dışı göç sorununu çözmeye yönelik derhal önlem almaya başlayacağını belirterek, Meksika üzerinden yapılan ‘sınır işgalini’ 20 Ocak akşamına kadar durdurma sözü vermişti.
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