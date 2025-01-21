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Trump'ın yemin törenindeki açıklamaları sonrası Teksas'taki sınır geçişi kapatıldı
Trump'ın yemin törenindeki açıklamaları sonrası Teksas'taki sınır geçişi kapatıldı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın yemin töreninde sınır güvenliği vurgusu yapması ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini açıklaması sonrası Teksas'ta... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T02:03+0300
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ABD basınında yer alan haberlerde zırhlı polislerin Teksas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü.Şehirde hoparlörlerden yapılan duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerekli olması halinde fiziksel güçle karşılaşacak" uyarıları yapıldı.Ayrıca Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Trump'ın yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan 'CBP One' adlı uygulamanın kaldırıldığı bilgisini paylaştı.Trump,, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.Konuşmasında düzensiz göçmenler için 'suçlu' nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html
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abd, teksas, el paso, abd

Trump'ın yemin törenindeki açıklamaları sonrası Teksas'taki sınır geçişi kapatıldı

02:03 21.01.2025 (güncellendi: 02:24 21.01.2025)
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump'ın yemin töreninde sınır güvenliği vurgusu yapması ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini açıklaması sonrası Teksas'ta bulunan El Paso sınır geçişi kapatıldı.
ABD basınında yer alan haberlerde zırhlı polislerin Teksas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü.
Şehirde hoparlörlerden yapılan duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerekli olması halinde fiziksel güçle karşılaşacak" uyarıları yapıldı.
Ayrıca Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Trump'ın yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan 'CBP One' adlı uygulamanın kaldırıldığı bilgisini paylaştı.
Trump,, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.
Konuşmasında düzensiz göçmenler için 'suçlu' nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.
Donald Trump Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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