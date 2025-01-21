https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-yemin-torenindeki-aciklamalari-sonrasi-teksastaki-el-paso-sinir-gecisi-kapatildi--1092881358.html

Trump'ın yemin törenindeki açıklamaları sonrası Teksas'taki sınır geçişi kapatıldı

Trump'ın yemin törenindeki açıklamaları sonrası Teksas'taki sınır geçişi kapatıldı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın yemin töreninde sınır güvenliği vurgusu yapması ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edeceğini açıklaması sonrası Teksas'ta... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T02:03+0300

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ABD basınında yer alan haberlerde zırhlı polislerin Teksas'taki El Paso şehrinde yer alan sınır geçişini kapattığı görüldü.Şehirde hoparlörlerden yapılan duyurularda, "Bu noktayı geçenler gözaltına alınma, kovuşturma ve gerekli olması halinde fiziksel güçle karşılaşacak" uyarıları yapıldı.Ayrıca Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi Trump'ın yemin töreninin ardından ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan 'CBP One' adlı uygulamanın kaldırıldığı bilgisini paylaştı.Trump,, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.Konuşmasında düzensiz göçmenler için 'suçlu' nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/abdde-ikinci-trump-donemi-resmen-basladi-1092876811.html

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