https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/emri-trump-verdi-meksikada-sinir-duvari-insaati-tekrardan-basladi-1092940070.html

Emri Trump verdi: Meksika'da sınır duvarı inşaatı tekrardan başladı

Emri Trump verdi: Meksika'da sınır duvarı inşaatı tekrardan başladı

Sputnik Türkiye

20 Ocak'ta göreve başlamasının hemen ardından yasadışı göçlerle ilgili bir dizi adımlar atan Donald Trump, Meksika'nın Tijuana kentindeki sınır duvarının... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T15:30+0300

2025-01-22T15:30+0300

2025-01-22T15:30+0300

dünya

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Donald Trump'ın ABD başkanlığı görevine başlamasının ardından Meksika'nın sınır bölgelerinde güvenlik önlemleri arttı. ABD- Meksika sınır bölgesi olan Tijuana kentindeki sınır duvarının inşaatına yeniden başlandığı görüntülendi. Trump'ın mahkeme kararıyla inşaatının durdurulduğu sınır duvarının inşaatını ABD Savunma Bakanlığı'nın yardımıyla 'bitirme' emri verdiği duyuruldu.Pazartesi günü resmen görevine başlayan Trump, kapsamlı bir göç politikası için emirler verdi. ABD ordusuna sınır güvenliğine yardımcı olma, sığınma konusunda geniş kapsamlı bir yasak koyma ve ABD topraklarında doğan çocuklar için vatandaşlığı kısıtlamak için çeşitli adımlar attı. Yasadışı göçü 'ulusal acil durum' olarak ilan eden Trump, Pentagon'a sınır duvarı inşaatı, gözaltı alanı ve göçmen taşımacılığı için destek sağlamasını emretti. Trump ayrıca, Savunma Bakanı'na gerektiğinde sınıra asker gönderme emri verdi. Trump, yönetimine Meksikalı olmayan göçmenlerin ABD davalarının çözümü için Meksika'da beklemelerini zorunlu kılan 'Meksika'da kal' programını yeniden yürürlüğe koyulmasını istedi.Trump ayrıca, eski Başkan Joe Biden'ın yüz binlerce göçmenin bir uygulama üzerinden randevu alarak ABD'ye yasal olarak girmesine izin veren CBP One adlı programı kapattığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-dogumdan-gelen-vatandaslik-hakkini-veto-etti-tartisilan-kararnameyi-imzaladi-1092898946.html

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