https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/abd-basini-trump-sinira-10-bin-asker-gonderecek-1092985669.html
ABD basını: Trump sınıra 10 bin asker göndermeyi planlıyor
ABD basını: Trump sınıra 10 bin asker göndermeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD-Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması amacıyla bölgeye ek 1500 asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Öte yandan... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T16:59+0300
2025-01-23T16:59+0300
2025-01-23T17:01+0300
dünya
abd
donald trump
karoline leavitt
pentagon
savunma bakanlığı
abd-meksika sınırı
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20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ABD- Meksika sınır güvenliğini artırmaya yönelik kritik kararlar alan Donald Trump'ın sınıra ekstra bin 500 asker göndereceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada konuşan Bakan Vekili Robert Salesses, ülkenin güney sınırına destek için gönderilecek ilave ABD askerine ilişkin kararı duyurdu.Çarşamba günü, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in basına yaptığı açıklamada, 'Trump'ın federal emirler uyarınca halihazırda iki bin 500 askerin konuşlandığı güney sınırına bin 500 ilave asker göndermek için başka bir icra emri imzaladığını' duyurdu.Öte yandan ABD basını, Trump yönetiminin yasadışı göçe karşı dramatik bir baskı planladığını ve ABD- Meksika sınırına 10 bine kadar asker konuşlandırmayı planladığı bilgisini paylaşıyor. Trump, güney sınırında acil durum ilan ederek Pentagon'a 'sınırın tam operasyonel kontrolünü elde etme faaliyetlerini desteklemek' için asker ve kaynak sağlamasını emretti.ABD yerel basınında çıkan haberlere göre, sınıra gönderilecek yaklaşık 10 bin askerin, ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenleri gözaltına almasına yardımcı olacağı öne sürülüyor. Sınırda gözaltına alınan kişilerin ise hava yoluyla sınır dışı edilmeleri için talimatlar verildiği iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/emri-trump-verdi-meksikada-sinir-duvari-insaati-tekrardan-basladi-1092940070.html
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abd, donald trump, karoline leavitt, pentagon, savunma bakanlığı, abd-meksika sınırı
abd, donald trump, karoline leavitt, pentagon, savunma bakanlığı, abd-meksika sınırı
ABD basını: Trump sınıra 10 bin asker göndermeyi planlıyor
16:59 23.01.2025 (güncellendi: 17:01 23.01.2025)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD-Meksika sınırındaki güvenliğin artırılması amacıyla bölgeye ek 1500 asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Öte yandan yerel medya, Trump'ın Meksika sınırına ek 10 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia ediyor.
20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ABD- Meksika sınır güvenliğini artırmaya yönelik kritik kararlar alan Donald Trump'ın sınıra ekstra bin 500 asker göndereceği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada konuşan Bakan Vekili Robert Salesses, ülkenin güney sınırına destek için gönderilecek ilave ABD askerine ilişkin kararı duyurdu.
Çarşamba günü, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in basına yaptığı açıklamada, 'Trump'ın federal emirler uyarınca halihazırda iki bin 500 askerin konuşlandığı güney sınırına bin 500 ilave asker göndermek için başka bir icra emri imzaladığını' duyurdu.
Öte yandan ABD basını, Trump yönetiminin yasadışı göçe karşı dramatik bir baskı planladığını ve ABD- Meksika sınırına 10 bine kadar asker konuşlandırmayı planladığı bilgisini paylaşıyor. Trump, güney sınırında acil durum ilan ederek Pentagon'a 'sınırın tam operasyonel kontrolünü elde etme faaliyetlerini desteklemek' için asker ve kaynak sağlamasını emretti.
ABD yerel basınında çıkan haberlere göre, sınıra gönderilecek yaklaşık 10 bin askerin, ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenleri gözaltına almasına yardımcı olacağı öne sürülüyor. Sınırda gözaltına alınan kişilerin ise hava yoluyla sınır dışı edilmeleri için talimatlar verildiği iddia ediliyor.