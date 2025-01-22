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Bolu'daki yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti: Zehra Sena Gültekin kimdir?
Bolu'daki yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti: Zehra Sena Gültekin kimdir?
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi yaşamını yitirdi. Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğuyla birlikte... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:54+0300
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türkiye
kartalkaya
otel
yangın
türk hava yolları (thy)
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Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınıyla sarsıldı. Gece 03.37’de başlayan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında, otelde kalan 238 kişiden 76’sı hayatını kaybetti. Yangının etkisiyle 12 katlı bina kullanılamaz hale geldi.Zehra Sena Gültekin ve ailesi faciada hayatını kaybettiFaciada yaşamını yitirenler arasında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin de bulunuyordu. Eşi ve üç çocuğuyla tatile giden Gültekin, yangında ailesinden toplam 14 kişiyi kaybetti. Yangın anında annesini arayarak helallik istediği öğrenilen Gültekin’in ölümü, faciayı daha da yürek burkan bir hale getirdi.76 kişi yaşamını yitirdiYangın sırasında otelde bulunan 238 kişiden 76’sı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Bolu Kartalkaya’daki turistik tesislerde tatil yapan aileler ve bireyler, büyük bir panik içinde binayı tahliye etmeye çalıştı.Grand Kartal Otel’de çıkan yangının sebebi henüz netleşmiş değil. Zehra Sena Gültekin Kimdir?Türk Hava Yolları’nda çalışan Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğu ile birlikte tatile gitmişti. Zehra Sena Gültekin, Türk Hava Yollarında Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-olenlerin-cenazeleri-uzerinde-kizarmis-pilic-fotografi-olan-tira-konuldu-goruntuler-tepki-1092925809.html
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kartalkaya yangını, grand kartal otel yangını, kartalkaya otel faciası, zehra sena gültekin kimdir, türk hava yolları çalışanı zehra sena gültekin, yangında 76 kişi öldü, zehra sena gültekin ailesi hayatını kaybetti, yangında 14 kişilik aile kaybı, kartalkaya otel yangını neden çıktı, grand kartal otel kaç kişi öldü, kartalkaya faciası son durum, kartalkaya otel yangın haberleri, bolu kartalkaya yangın 2025, yangın sırasında otelde kaç kişi vardı, kartalkaya otel yangını ölü ve yaralı sayısı
kartalkaya yangını, grand kartal otel yangını, kartalkaya otel faciası, zehra sena gültekin kimdir, türk hava yolları çalışanı zehra sena gültekin, yangında 76 kişi öldü, zehra sena gültekin ailesi hayatını kaybetti, yangında 14 kişilik aile kaybı, kartalkaya otel yangını neden çıktı, grand kartal otel kaç kişi öldü, kartalkaya faciası son durum, kartalkaya otel yangın haberleri, bolu kartalkaya yangın 2025, yangın sırasında otelde kaç kişi vardı, kartalkaya otel yangını ölü ve yaralı sayısı

Bolu'daki yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti: Zehra Sena Gültekin kimdir?

11:54 22.01.2025
© AAKartalkaya yangın
Kartalkaya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi yaşamını yitirdi. Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğuyla birlikte faciada hayatını kaybetti. Gültekin’in ailesinden 14 kişinin daha yaşamını yitirdi. Peki, otel yangınında hayatını kaybeden Zehra Sena Gültekin kimdir?
Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınıyla sarsıldı. Gece 03.37’de başlayan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında, otelde kalan 238 kişiden 76’sı hayatını kaybetti. Yangının etkisiyle 12 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Zehra Sena Gültekin ve ailesi faciada hayatını kaybetti

Faciada yaşamını yitirenler arasında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin de bulunuyordu. Eşi ve üç çocuğuyla tatile giden Gültekin, yangında ailesinden toplam 14 kişiyi kaybetti. Yangın anında annesini arayarak helallik istediği öğrenilen Gültekin’in ölümü, faciayı daha da yürek burkan bir hale getirdi.

76 kişi yaşamını yitirdi

Yangın sırasında otelde bulunan 238 kişiden 76’sı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Bolu Kartalkaya’daki turistik tesislerde tatil yapan aileler ve bireyler, büyük bir panik içinde binayı tahliye etmeye çalıştı.Grand Kartal Otel’de çıkan yangının sebebi henüz netleşmiş değil.

Zehra Sena Gültekin Kimdir?

Türk Hava Yolları’nda çalışan Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğu ile birlikte tatile gitmişti. Zehra Sena Gültekin, Türk Hava Yollarında Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapıyordu.
Bolu tepki çeken görüntü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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