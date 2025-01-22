https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/boludaki-yanginda-ayni-aileden-14-kisi-hayatini-kaybetti-zehra-sena-gultekin-kimdir-1092931811.html

Bolu'daki yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti: Zehra Sena Gültekin kimdir?

Bolu'daki yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti: Zehra Sena Gültekin kimdir?

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi yaşamını yitirdi. Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğuyla birlikte... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:54+0300

2025-01-22T11:54+0300

2025-01-22T11:54+0300

türkiye

kartalkaya

otel

yangın

türk hava yolları (thy)

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Türkiye, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınıyla sarsıldı. Gece 03.37’de başlayan ve kısa sürede tüm binayı saran yangında, otelde kalan 238 kişiden 76’sı hayatını kaybetti. Yangının etkisiyle 12 katlı bina kullanılamaz hale geldi.Zehra Sena Gültekin ve ailesi faciada hayatını kaybettiFaciada yaşamını yitirenler arasında Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin de bulunuyordu. Eşi ve üç çocuğuyla tatile giden Gültekin, yangında ailesinden toplam 14 kişiyi kaybetti. Yangın anında annesini arayarak helallik istediği öğrenilen Gültekin’in ölümü, faciayı daha da yürek burkan bir hale getirdi.76 kişi yaşamını yitirdiYangın sırasında otelde bulunan 238 kişiden 76’sı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Bolu Kartalkaya’daki turistik tesislerde tatil yapan aileler ve bireyler, büyük bir panik içinde binayı tahliye etmeye çalıştı.Grand Kartal Otel’de çıkan yangının sebebi henüz netleşmiş değil. Zehra Sena Gültekin Kimdir?Türk Hava Yolları’nda çalışan Zehra Sena Gültekin, eşi ve üç çocuğu ile birlikte tatile gitmişti. Zehra Sena Gültekin, Türk Hava Yollarında Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-olenlerin-cenazeleri-uzerinde-kizarmis-pilic-fotografi-olan-tira-konuldu-goruntuler-tepki-1092925809.html

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