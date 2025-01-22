Zelenskiy Batı'ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısını yineledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
‘Artan Körfez etkisiyle birlikte Suriye ve Lübnan da İsrail ile masaya oturabilir’
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zelenskiy-batiya-ukraynaya-asker-gondermeleri-cagrisini-yineledi-1092954382.html
Zelenskiy Batı'ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısını yineledi
Zelenskiy Batı'ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısını yineledi
Sputnik Türkiye
Zelenskiy bir kez daha Batı’ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T23:03+0300
2025-01-22T23:01+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
batı
ukrayna
abd
donald trump
kiev
bloomberg
dmitriy peskov
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Vladimir Zelenskiy, Bloomberg'e verdiği röportajda bir kez daha Batı’ya çatışmanın sona ermesinin ardından Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı.Zelenskiy, “Çatışmaların sona ermesinin ardından barışı korumak için Batı birliklerinin olması harika olur” dedi.Zelenskiy aynı zamanda bu askeri birliklerin bazı Batılı ortakların istediği gibi Kiev'de bulunmaması gerektiğini belirterek, “Ancak bu(barış gücünün gönderilmesi) ABD olmadan gerçekleşemez. ABD olmadan kimse risk almaz” diye konuştu.Daha önce Batı basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının çoğunun, Ukrayna'daki çatışmaya olası bir çözümün parçası olarak, Avrupalı ​​birliklerin devriye gezeceği askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması ve mevcut cephe hattında ‘çatışmaların dondurulması’ fikrini desteklediklerini aktarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın muharebe hattı boyunca dondurulması seçeneğinin Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aralık ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkese değil, ülke ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barışa ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/lavrov-ukraynada-cozum-konusunda-ihlali-imkansiz-hukuki-anlasmalar-onemlidir-1092939650.html
batı
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_7019013b0922a54b17675af465380382.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, batı, ukrayna, abd, donald trump, kiev, bloomberg, dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, nato
vladimir zelenskiy, batı, ukrayna, abd, donald trump, kiev, bloomberg, dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, nato

Zelenskiy Batı'ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısını yineledi

23:03 22.01.2025
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
Abone ol
Zelenskiy bir kez daha Batı’ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı.
Vladimir Zelenskiy, Bloomberg'e verdiği röportajda bir kez daha Batı’ya çatışmanın sona ermesinin ardından Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı.
Zelenskiy, “Çatışmaların sona ermesinin ardından barışı korumak için Batı birliklerinin olması harika olur” dedi.
Zelenskiy aynı zamanda bu askeri birliklerin bazı Batılı ortakların istediği gibi Kiev'de bulunmaması gerektiğini belirterek, “Ancak bu(barış gücünün gönderilmesi) ABD olmadan gerçekleşemez. ABD olmadan kimse risk almaz” diye konuştu.
Daha önce Batı basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının çoğunun, Ukrayna'daki çatışmaya olası bir çözümün parçası olarak, Avrupalı ​​birliklerin devriye gezeceği askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması ve mevcut cephe hattında ‘çatışmaların dondurulması’ fikrini desteklediklerini aktarmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın muharebe hattı boyunca dondurulması seçeneğinin Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aralık ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkese değil, ülke ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barışa ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.
Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
Ukrayna krizi
Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir
15:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала