https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zelenskiy-batiya-ukraynaya-asker-gondermeleri-cagrisini-yineledi-1092954382.html
Zelenskiy Batı'ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısını yineledi
Zelenskiy Batı'ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısını yineledi
Sputnik Türkiye
Zelenskiy bir kez daha Batı’ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T23:03+0300
2025-01-22T23:03+0300
2025-01-22T23:01+0300
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Vladimir Zelenskiy, Bloomberg'e verdiği röportajda bir kez daha Batı’ya çatışmanın sona ermesinin ardından Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı.Zelenskiy, “Çatışmaların sona ermesinin ardından barışı korumak için Batı birliklerinin olması harika olur” dedi.Zelenskiy aynı zamanda bu askeri birliklerin bazı Batılı ortakların istediği gibi Kiev'de bulunmaması gerektiğini belirterek, “Ancak bu(barış gücünün gönderilmesi) ABD olmadan gerçekleşemez. ABD olmadan kimse risk almaz” diye konuştu.Daha önce Batı basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının çoğunun, Ukrayna'daki çatışmaya olası bir çözümün parçası olarak, Avrupalı birliklerin devriye gezeceği askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması ve mevcut cephe hattında ‘çatışmaların dondurulması’ fikrini desteklediklerini aktarmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın muharebe hattı boyunca dondurulması seçeneğinin Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aralık ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkese değil, ülke ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barışa ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/lavrov-ukraynada-cozum-konusunda-ihlali-imkansiz-hukuki-anlasmalar-onemlidir-1092939650.html
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vladimir zelenskiy, batı, ukrayna, abd, donald trump, kiev, bloomberg, dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, nato
vladimir zelenskiy, batı, ukrayna, abd, donald trump, kiev, bloomberg, dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, nato
Zelenskiy Batı'ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısını yineledi
Zelenskiy bir kez daha Batı’ya Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı.
Vladimir Zelenskiy, Bloomberg'e verdiği röportajda bir kez daha Batı’ya çatışmanın sona ermesinin ardından Ukrayna'ya asker göndermeleri çağrısı yaptı.
Zelenskiy, “Çatışmaların sona ermesinin ardından barışı korumak için Batı birliklerinin olması harika olur” dedi.
Zelenskiy aynı zamanda bu askeri birliklerin bazı Batılı ortakların istediği gibi Kiev'de bulunmaması gerektiğini belirterek, “Ancak bu(barış gücünün gönderilmesi) ABD olmadan gerçekleşemez. ABD olmadan kimse risk almaz” diye konuştu.
Daha önce Batı basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının çoğunun, Ukrayna'daki çatışmaya olası bir çözümün parçası olarak, Avrupalı birliklerin devriye gezeceği askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması ve mevcut cephe hattında ‘çatışmaların dondurulması’ fikrini desteklediklerini aktarmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın muharebe hattı boyunca dondurulması seçeneğinin Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aralık ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkese değil, ülke ve vatandaşları için garantiler içeren uzun vadeli ve kalıcı barışa ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.
Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.