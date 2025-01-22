https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-tum-ailesini-kaybetti-yasadigi-aciyi--anlatti-evlatlarim-elimden-kaydi-1092943198.html

Yangında tüm ailesini kaybetti, yaşadığı acıyı anlattı: Evlatlarım elimden kaydı

Yangında tüm ailesini kaybetti, yaşadığı acıyı anlattı: Evlatlarım elimden kaydı

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinde eşini ve iki çocuğunu kaybeden Mete Tunç Boduroğlu o anları anlattı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T17:22+0300

2025-01-22T17:22+0300

2025-01-22T17:22+0300

türkiye

kartalkaya

ahaber

kartalkaya kayak merkezi

grand kartal oteli

yangın felaketi

mete tunç boduroğlu

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Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşini ve iki çocuğunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan Mete Tunç Boduroğlu hasta yatağında yaşadıklarını anlattı. Çocuklarını kurtarmak için elinden geleni yaptığını anlatan baba Boduroğlu, "Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım. Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk. Evlatlarım elimden kaydı" dedi. Sömestr tatili için TED İstanbul Koleji 9. sınıf öğrencisi Alican, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas ve eşi Ebru Boduroğlu'yla birlikte Kartalkaya Grand Kartal Otel'e tatile giden Mete Tunç Boduroğlu hayatının en büyük acısını yaşadı. Otelde çıkan büyük yangında iki çocuğunu ve eşini kaybeden Boduroğlu o anları anlattı. Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk ama yetmedi Ahaber'e konuşan baba Mete Tunç Boduroğlu, "Kurtulmak için dakikalarca cama tutunduk. Evlatlarımı korumak için her şeyi yaptım." diye yaşananları anlattı. Baba Boduroğlu şunları anlattı: "Odaları kıra kıra gidiyorduk, başka insanlar da vardı. Camlar kırılmadı zaten camı kırmak doğru değildi daha çabuk alevler dışarı gidiyor. Camı kırılmamış bir oda buldum ve Alican'ı cama çıkardım Trabzana tutunuyordu yandan. Cam silen kadın gibi tutunuyordu. Elif ile Ebru da aynı durumdaydı. Elif dayanamadı bu sefer Ebru'yu çıkardım o da gitti. Balkondan sarkıyorlar dayanamıyorlar tabi. Rüzgar nereden eserse duman oraya gidiyordu. Oğlum Alican'a dedim hadi gel yana geçelim dedim ama bana çok kötü olduğunu söyledi. Bana sarılmasını söyledim.Alican kaydı gitti ellerimden Ben kendimi tamamen suya sokmuştum. O bana sarıldı bu sefer yan odaya gittik orada bir çocuk ağlıyordu, bebekti. Onu aldım ve cama çıktık. Sağ tarafta ben vardım sol tarafta kızım vardı. Solumda da Alican vardı. Artık kollarının ağrıdığını ve dayanamadığını söyledi. Ona dayan bekle dedim Kız ölünce Alican'ı aldım ve alt kata atladım. O sırada Alican üstümdeydi ve kemiklerim orada kırıldı. Alican kaydı gitti ellerimden sonra atladım. 6 kat aşağı çakıldım.".

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zuhal-topalin-kizinin-arkadasi-ve-ailesi-de-kartalkayada-hayatini-kaybetti-ah-dunya-tatlisi-cocugum-1092942725.html

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kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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