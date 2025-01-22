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Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de Kartalkaya'da hayatını kaybetti: 'Ah dünya tatlısı çocuğum'
Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de Kartalkaya'da hayatını kaybetti: 'Ah dünya tatlısı çocuğum'
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Grand Kartal Otel'de 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesinin de yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu Kartalkaya'da 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel de, ünlü sunucu Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesinin de yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı. Topal sosyal medya paylaşımında acı haberi duyururken, "Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun" dedi.Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğumÜnlü sunucu Zuhal Topal, Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, kızının okul arkadaşı ve ailesini kaybettiklerini duyurdu. Topal acısını sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı: "Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/sanat-dunyasi-da-yasta-kartalkayada-yangin-felaketinde-hayatini-yitirenleri-andilar-1092939794.html
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zuhal topal, kartalkaya, yangın, yangın felaketi, grand kartal oteli
zuhal topal, kartalkaya, yangın, yangın felaketi, grand kartal oteli

Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de Kartalkaya'da hayatını kaybetti: 'Ah dünya tatlısı çocuğum'

16:20 22.01.2025
Zuhal Topal sosyal medya
Zuhal Topal sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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Grand Kartal Otel'de 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesinin de yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı.
Bolu Kartalkaya'da 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel de, ünlü sunucu Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesinin de yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı. Topal sosyal medya paylaşımında acı haberi duyururken, "Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum

Ünlü sunucu Zuhal Topal, Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında, kızının okul arkadaşı ve ailesini kaybettiklerini duyurdu. Topal acısını sosyal medyadan şu ifadelerle paylaştı:
"Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin. Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağ olsun."
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