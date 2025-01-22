https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-olenlerin-cenazeleri-uzerinde-kizarmis-pilic-fotografi-olan-tira-konuldu-goruntuler-tepki-1092925809.html

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin konulduğu TIR tepki çekti, üzeri kapatıldı

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin konulduğu TIR tepki çekti, üzeri kapatıldı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti. Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, gıda firmasına ait... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T10:07+0300

2025-01-22T10:07+0300

2025-01-22T10:14+0300

türkiye

otel

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bolu

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı, kimliği belirlenen 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini, kimliği tespit edilemeyen cenazelerin ise Ankara’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıkladı.Soğuk hava depolu TIR tepkisiFacianın ardından morg kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önüne getirilen bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a konuldu. Aileler, cenazelerini bu tırda teşhis etti. Ancak TIR'ın üzerindeki kızarmış piliç görsellerinin bulunması, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.Tepkiler üzerine görseller kapatıldıSosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kamuoyunda tepkiye yol açtı. Tepkilerin ardından tırın üzerindeki görseller branda ile kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rtuk-baskani-duyurdu-boluda-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-kaldirildi-1092925070.html

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