https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-olenlerin-cenazeleri-uzerinde-kizarmis-pilic-fotografi-olan-tira-konuldu-goruntuler-tepki-1092925809.html
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin konulduğu TIR tepki çekti, üzeri kapatıldı
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin konulduğu TIR tepki çekti, üzeri kapatıldı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti. Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, gıda firmasına ait... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T10:07+0300
2025-01-22T10:07+0300
2025-01-22T10:14+0300
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı, kimliği belirlenen 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini, kimliği tespit edilemeyen cenazelerin ise Ankara’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıkladı.Soğuk hava depolu TIR tepkisiFacianın ardından morg kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önüne getirilen bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a konuldu. Aileler, cenazelerini bu tırda teşhis etti. Ancak TIR'ın üzerindeki kızarmış piliç görsellerinin bulunması, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.Tepkiler üzerine görseller kapatıldıSosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kamuoyunda tepkiye yol açtı. Tepkilerin ardından tırın üzerindeki görseller branda ile kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rtuk-baskani-duyurdu-boluda-otel-yanginiyla-ilgili-yayin-yasagi-kaldirildi-1092925070.html
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otel, otel yangını, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi
otel, otel yangını, bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi
Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin konulduğu TIR tepki çekti, üzeri kapatıldı
10:07 22.01.2025 (güncellendi: 10:14 22.01.2025)
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel yangınında 76 kişi hayatını kaybetti. Morg kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'da teşhis edildi. Tırın üzerindeki kızarmış piliç görselleri tepki topladı. Görseller daha sonra branda ile kapatıldı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı, kimliği belirlenen 45 cenazenin ailelerine teslim edildiğini, kimliği tespit edilemeyen cenazelerin ise Ankara’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini açıkladı.
Soğuk hava depolu TIR tepkisi
Facianın ardından morg kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önüne getirilen bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu TIR'a konuldu. Aileler, cenazelerini bu tırda teşhis etti. Ancak TIR'ın üzerindeki kızarmış piliç görsellerinin bulunması, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.
Tepkiler üzerine görseller kapatıldı
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kamuoyunda tepkiye yol açtı. Tepkilerin ardından tırın üzerindeki görseller branda ile kapatıldı.