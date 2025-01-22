Yangın faciasından 19 gün önce verilen rapor ortaya çıktı: 'Yönetmeliğe uygundur'

"Kartalkaya mevkii Bolu adresinde şirketiniz şahsınız tarafından açılmak istenilen 70m2 kapalı alan "Kafe restoran" faaliyet konulu iş yerinizin Müdürlüğümüz personeli tarafından yangın güvenliği yönünden yapılan incelemesi tamamlanmış olup; iş yeri içerisinde 1 adet 6 kg'lik KKT'li yangın söndürme cihazlarının mevcut olduğu, kaçak akım rölesinin mevcut olduğu, iş yerinde acil aydınlatmanın mevcut olduğu, işyeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir."