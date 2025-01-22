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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yangin-faciasinda-kizini-ve-torununu-kaybetti-bu-isin-pesini-birakmayacagim-suclu-olanlar-cezasini-1092935674.html
Yangın faciasında kızını ve torununu kaybetti: 'Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler'
Yangın faciasında kızını ve torununu kaybetti: 'Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler'
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yangın faciasında tatile giden kızı ve torununu kaybeden Sema Şahin yaşananlara isyan ederken suçlu olanların cezalarını çekmesi için herkesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T13:36+0300
2025-01-22T13:36+0300
türkiye
kartalkaya
yangın
yangın felaketi
ankara adli tıp kurumu
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybetmenin acısını yaşayan Sema Şahin, bu acıya neden olanların cezalarını çekmelerini istedi. Şahin, 'Bu işin peşini bırakmayacağım suçlu olanlar cezalarını çeksinler' derken, "Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi" diyerek isyan etti.Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildilerBolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.Kimlik tespiti yapılan 8 kişinin cenazesi, kurumun önünde bekleyen aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.Herkes bunun bedelini ödesinYangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybeden Sema Şahin de "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine yalvarıyorum, lütfen görevlerini yapsınlar. Çocuklarımız uykuda vefat etti, bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin." ifadelerini kullandı.Neden yardıma gelmiyorsunuz diye haykırdıYangında otelde bir önce aşçı olarak işe başlayan ve Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Esra Nazik'in yakınları da Adlı Tıp Kurumu önündeydi. Esra Nazik'in bir aydır otelde çalıştığını söyleyen Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız, "Yangından haberleri olduğunda birkaç yeri aramış Esra kızımız, 'Yanıyoruz, yardıma gelmiyorsunuz.' gibi konuşmuş. Bizim sabaha karşı haberimiz oldu, telefonlarına ulaşamadık. Burada olduğunu öğrenince geldik." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/kartalkayada-cenaze-firsatcilari-ortaya-cikti-cenazeyi-nakletmek-icin-100-bin-lira-istediler-1092931652.html
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kartalkaya, yangın, yangın felaketi, ankara adli tıp kurumu
kartalkaya, yangın, yangın felaketi, ankara adli tıp kurumu

Yangın faciasında kızını ve torununu kaybetti: 'Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler'

13:36 22.01.2025
© Osmancan GürdoğanKartalkaya yangın
Kartalkaya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Osmancan Gürdoğan
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Kartalkaya'da yangın faciasında tatile giden kızı ve torununu kaybeden Sema Şahin yaşananlara isyan ederken suçlu olanların cezalarını çekmesi için herkesi göreve çağırdı.
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybetmenin acısını yaşayan Sema Şahin, bu acıya neden olanların cezalarını çekmelerini istedi. Şahin, 'Bu işin peşini bırakmayacağım suçlu olanlar cezalarını çeksinler' derken, "Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi" diyerek isyan etti.

Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildiler

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespiti yapılmasının ardından yakınlarına teslim ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 25 kişinin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Kimlik tespiti yapılan 8 kişinin cenazesi, kurumun önünde bekleyen aileleri ve yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Herkes bunun bedelini ödesin

Yangında kızı Feray ve torunu Oya Kanpolat'ı kaybeden Sema Şahin de "Bu işin peşini bırakmayacağım, suçlu olanlar cezasını çeksinler. Bu yaşta bu acıları tatile giden çocuklarımla yaşamamalıydım, taptaze filizlerim ölmemeliydi. Bütün devlet büyüklerine yalvarıyorum, lütfen görevlerini yapsınlar. Çocuklarımız uykuda vefat etti, bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin." ifadelerini kullandı.

Neden yardıma gelmiyorsunuz diye haykırdı

Yangında otelde bir önce aşçı olarak işe başlayan ve Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Esra Nazik'in yakınları da Adlı Tıp Kurumu önündeydi. Esra Nazik'in bir aydır otelde çalıştığını söyleyen Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız, "Yangından haberleri olduğunda birkaç yeri aramış Esra kızımız, 'Yanıyoruz, yardıma gelmiyorsunuz.' gibi konuşmuş. Bizim sabaha karşı haberimiz oldu, telefonlarına ulaşamadık. Burada olduğunu öğrenince geldik." diye konuştu.
Cenaze nakil aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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