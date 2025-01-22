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Kartalkaya'da 'cenaze fırsatçıları' ortaya çıktı: Cenazeyi nakletmek için 100 bin lira istediler
Kartalkaya'da 'cenaze fırsatçıları' ortaya çıktı: Cenazeyi nakletmek için 100 bin lira istediler
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin cenazelerini nakletmek için kente dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, acılı ailelerden fahiş fiyatlar... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'ye Kartalkaya'da yangın faciasında hayatlarını kaybeden 76 kişinin yasını tutarken vicdanları yaralayan cenaze fırsatçıları da ortaya çıktı. Kentte dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar rakamlar talep ettiği öğrenildi.Ankara ve İstanbul için 100 bin TL istiyorlarHabertürk'ün haberine göre, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından ise kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği öğrenildi.Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.Belediye ücretsiz naklediyor Bolu Belediyesi yetkilileri ise, belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti. Bolu Belediyesi'nin 6 cenaze nakil aracına sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin fazla olmasından dolayı çevre illerin belediyelerinden istedikleri 14 araçla birlikte hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, belediyenin nakil işlemleri için ücret almadığını söyledi.Adli Tıp'taki cenazelerin nakillerinin gerçekleştiğini kaydeden belediye yetkilileri, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanginda-olenlerin-cenazeleri-uzerinde-kizarmis-pilic-fotografi-olan-tira-konuldu-goruntuler-tepki-1092925809.html
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kartalkaya, bolu, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, cenaze nakil aracı
kartalkaya, bolu, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın, yangın felaketi, cenaze nakil aracı

Kartalkaya'da 'cenaze fırsatçıları' ortaya çıktı: Cenazeyi nakletmek için 100 bin lira istediler

11:45 22.01.2025
© İHACenaze nakil aracı
Cenaze nakil aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© İHA
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Kartalkaya'da hayatını kaybedenlerin cenazelerini nakletmek için kente dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, acılı ailelerden fahiş fiyatlar istedikleri ortaya çıktı.
Türkiye'ye Kartalkaya'da yangın faciasında hayatlarını kaybeden 76 kişinin yasını tutarken vicdanları yaralayan cenaze fırsatçıları da ortaya çıktı. Kentte dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar rakamlar talep ettiği öğrenildi.

Ankara ve İstanbul için 100 bin TL istiyorlar

Habertürk'ün haberine göre, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından ise kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği öğrenildi.
Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.

Belediye ücretsiz naklediyor

Bolu Belediyesi yetkilileri ise, belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti. Bolu Belediyesi'nin 6 cenaze nakil aracına sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin fazla olmasından dolayı çevre illerin belediyelerinden istedikleri 14 araçla birlikte hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, belediyenin nakil işlemleri için ücret almadığını söyledi.
Adli Tıp'taki cenazelerin nakillerinin gerçekleştiğini kaydeden belediye yetkilileri, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
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