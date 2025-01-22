https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanan-otelin-sahibi-alevlerin-arasinda-kaldigini-acikladi-ellerim-kan-ve-cam-icindeydi-1092951184.html
Yanan otelin sahibi alevlerin arasında kaldığını açıkladı: 'Ellerim kan ve cam içindeydi'
Yanan otelin sahibi alevlerin arasında kaldığını açıkladı: 'Ellerim kan ve cam içindeydi'
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya’da 79 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında, otelin hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, ailesiyle birlikte alevlerin... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T20:15+0300
2025-01-22T20:15+0300
2025-01-22T20:18+0300
türkiye
bolu
bolu belediyesi
bolu cumhuriyet başsavcılığı
bolu valiliği
bolu il emniyet müdürlüğü
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092922147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c0795922e85d8aead138853a8bb9596.jpg
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında, otel hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu sağ kurtulduğunu duyurdu.Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından, otelin dört hissedarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu, sosyal medya üzerinden yaşadığı dehşet anlarını paylaştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Alevlerin arasından kurtuluşunu anlatan otel sahibi Hacibekiroğlu “Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun... Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bolu-yangininda-olu-sayisi-79a-yukseldi-1092950567.html
türkiye
bolu
bolu belediyesi
kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092922147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e59fc624c1dc82514ed266df5aaf1017.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bolu, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu valiliği, bolu il emniyet müdürlüğü, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
bolu, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu valiliği, bolu il emniyet müdürlüğü, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
Yanan otelin sahibi alevlerin arasında kaldığını açıkladı: 'Ellerim kan ve cam içindeydi'
20:15 22.01.2025 (güncellendi: 20:18 22.01.2025)
Bolu Kartalkaya’da 79 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında, otelin hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, ailesiyle birlikte alevlerin arasından kurtulduklarını açıkladı. Çocuklarını camı kırarak çatıya çıkardığını belirten Hacıbekiroğlu, koridorların dumanla dolduğu için yangın merdivenlerine ulaşamadıklarını ifade etti.
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında, otel hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu sağ kurtulduğunu duyurdu.
Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından, otelin dört hissedarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu, sosyal medya üzerinden yaşadığı dehşet anlarını paylaştı.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Alevlerin arasından kurtuluşunu anlatan otel sahibi Hacibekiroğlu “Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun... Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun” dedi.