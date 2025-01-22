https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/yanan-otelin-sahibi-alevlerin-arasinda-kaldigini-acikladi-ellerim-kan-ve-cam-icindeydi-1092951184.html

Yanan otelin sahibi alevlerin arasında kaldığını açıkladı: 'Ellerim kan ve cam içindeydi'

Yanan otelin sahibi alevlerin arasında kaldığını açıkladı: 'Ellerim kan ve cam içindeydi'

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya’da 79 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında, otelin hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu, ailesiyle birlikte alevlerin... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T20:15+0300

2025-01-22T20:15+0300

2025-01-22T20:18+0300

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Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında, otel hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu sağ kurtulduğunu duyurdu.Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de 79 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından, otelin dört hissedarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu, sosyal medya üzerinden yaşadığı dehşet anlarını paylaştı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Alevlerin arasından kurtuluşunu anlatan otel sahibi Hacibekiroğlu “Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun... Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bolu-yangininda-olu-sayisi-79a-yukseldi-1092950567.html

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