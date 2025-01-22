Bolu yangınında ölü sayısı 79'a yükseldi

© AA / Mehmet Emin Gürbüz Yangın uzmanı: Otelde yangın çıkınca otomatik su püskürten yağmurlama tesisatı yok veya devre dışı © AA / Mehmet Emin Gürbüz

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan DNA testleriyle 79 olarak güncellendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü ve yangında kaybolanlara yönelik araştırmaların devam ettiği belirtildi.