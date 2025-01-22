https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/bolu-yangininda-olu-sayisi-79a-yukseldi-1092950567.html
Bolu yangınında ölü sayısı 79'a yükseldi
Bolu yangınında ölü sayısı 79'a yükseldi
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan DNA testleriyle 79 olarak güncellendi. Bolu... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T19:16+0300
2025-01-22T19:16+0300
2025-01-22T19:16+0300
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bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği
bolu, bolu belediyesi, bolu valiliği
Bolu yangınında ölü sayısı 79'a yükseldi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde çıkan otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan DNA testleriyle 79 olarak güncellendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü ve yangında kaybolanlara yönelik araştırmaların devam ettiği belirtildi.