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Özdağ hakkında savcılığın sevk raporu: 'Kayseride gerçekleşen olaylara katılanları etkilemiş olduğu değerlendirildi'
Özdağ hakkında savcılığın sevk raporu: 'Kayseride gerçekleşen olaylara katılanları etkilemiş olduğu değerlendirildi'
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili savcılığın sevk raporuna ulaşıldı... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T23:43+0300
2025-01-21T23:43+0300
türkiye
ümit özdağ
zafer
zafer partisi
savcılık
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili savcılığın sevk raporuna ulaşıldı.Sevk raporunda, Özdağ'ın 2020-2024 yılları arasında sosyal medya hesabından yaptığı 11 adet paylaşım yer aldı. Raporda, söz konusu paylaşımların farklı tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca yalanlana, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği aktarıldı.Ayrıca sevk yazısında, birçok kez benzer mahiyette, yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımın, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce tespit edildiği belirtildi.Kayseri'de gerçekleşen olaylara katılanları etkilemiş olduğu değerlendirildiRaporda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından 21 Ocak'ta tanzim edilen rapora göre 30 Haziran ila 3 Temmuz 2024 tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen protesto eylemlerine yaklaşık 15 bin 100 kişinin katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ile iş yeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, neticesinde 25 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı olaylarda Özdağ'ın ve Zafer Partisi mensupları ile bu partiye müzahir kişiler tarafından sosyal platformlarda yapılan paylaşımların da Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/zafer-partisi-lideri-umit-ozdagdan-suikast-aciklamasi-tek-korkum-kozinoglu-gibi-olmek-1092916671.html
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ümit özdağ, zafer, zafer partisi, savcılık
ümit özdağ, zafer, zafer partisi, savcılık

Özdağ hakkında savcılığın sevk raporu: 'Kayseride gerçekleşen olaylara katılanları etkilemiş olduğu değerlendirildi'

23:43 21.01.2025
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili savcılığın sevk raporuna ulaşıldı. Raporda, Özdağın Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği belirtildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili savcılığın sevk raporuna ulaşıldı.
Sevk raporunda, Özdağ'ın 2020-2024 yılları arasında sosyal medya hesabından yaptığı 11 adet paylaşım yer aldı. Raporda, söz konusu paylaşımların farklı tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca yalanlana, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği aktarıldı.
Ayrıca sevk yazısında, birçok kez benzer mahiyette, yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımın, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce tespit edildiği belirtildi.

Kayseri'de gerçekleşen olaylara katılanları etkilemiş olduğu değerlendirildi

Raporda, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından 21 Ocak'ta tanzim edilen rapora göre 30 Haziran ila 3 Temmuz 2024 tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen protesto eylemlerine yaklaşık 15 bin 100 kişinin katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ile iş yeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, neticesinde 25 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı olaylarda Özdağ'ın ve Zafer Partisi mensupları ile bu partiye müzahir kişiler tarafından sosyal platformlarda yapılan paylaşımların da Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği bildirildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şişli'deki Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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