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Ümit Özdağ tutuklandı: Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı
Ümit Özdağ tutuklandı: Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün tutuklandı. Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirme yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu Genel... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T10:37+0300
2025-01-22T10:37+0300
politika
ümit özdağ
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Parti Genel Merkezi'nde toplandı.Başkanvekili görevlendirildiZafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Başkanlık Divanı Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun Genel Başkanvekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Polat, ayrıca Divan Üyesi Musa Ertugan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini ifade etti.Özdağ neden tutuklandı?"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.Özdağ savunmasında ne dedi?Ümit Özdağ, savunmasında şunları söyledi:Hakimlik kararında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosyadaki belgeler çerçevesinde, Özdağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu aktarıldı.Adli kontrol tedbirleri yetersiz kalırSöz konusu suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında Özdağ'ın kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve şüphelinin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edilen yazıda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.Bu arada, tutuklanan Özdağ'ın, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.
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Ümit Özdağ tutuklandı: Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı

10:37 22.01.2025
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Özdağ
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün tutuklandı. Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirme yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu Genel Başkanvekili, Divan Üyesi Musa Ertugan ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Parti Genel Merkezi'nde toplandı.

Başkanvekili görevlendirildi

Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Başkanlık Divanı Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun Genel Başkanvekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Polat, ayrıca Divan Üyesi Musa Ertugan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini ifade etti.

Özdağ neden tutuklandı?

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.
Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Özdağ hakkında savcılığın sevk raporu: 'Kayseride gerçekleşen olaylara katılanları etkilemiş olduğu değerlendirildi'
Dün, 23:43

Özdağ savunmasında ne dedi?

Ümit Özdağ, savunmasında şunları söyledi:
"Kayseri'deki olaylarla ilgili Zafer Partisi'nin ilgisi, alakası yoktur. Türkiye’de birlik ve bütünlüğün bozulmaması açısından hassasiyet göstermekteyim ve Zafer Partisi hiçbir zaman bu bütünlüğü bozacak bir eylem gerçekleştirmemiştir. Dosya kapsamındaki Twitter hesabı bana aittir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."
Hakimlik kararında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosyadaki belgeler çerçevesinde, Özdağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu aktarıldı.

Adli kontrol tedbirleri yetersiz kalır

Söz konusu suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında Özdağ'ın kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve şüphelinin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edilen yazıda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.
Bu arada, tutuklanan Özdağ'ın, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.
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