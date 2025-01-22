https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/umit-ozdag-tutuklandi-zafer-partisinde-yeni-gorev-dagilimi-1092927673.html

Ümit Özdağ tutuklandı: Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı

Ümit Özdağ tutuklandı: Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün tutuklandı. Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirme yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu Genel... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T10:37+0300

2025-01-22T10:37+0300

2025-01-22T10:37+0300

politika

ümit özdağ

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Parti Genel Merkezi'nde toplandı.Başkanvekili görevlendirildiZafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Başkanlık Divanı Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu'nun Genel Başkanvekili olarak görevlendirildiğini bildirdi. Polat, ayrıca Divan Üyesi Musa Ertugan'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini ifade etti.Özdağ neden tutuklandı?"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.Özdağ, "Haçlı seferlerinin Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapmadığını, yakın dönemde Ateist oranının yüzde 16 olduğunu" ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.Özdağ savunmasında ne dedi?Ümit Özdağ, savunmasında şunları söyledi:Hakimlik kararında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve dosyadaki belgeler çerçevesinde, Özdağ'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu aktarıldı.Adli kontrol tedbirleri yetersiz kalırSöz konusu suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında Özdağ'ın kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve şüphelinin tutuklanmasına engel bir halin bulunmadığı ifade edilen yazıda, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.Bu arada, tutuklanan Özdağ'ın, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/ozdag-hakkinda-savciligin-sevk-raporu-kayseride-gerceklesen-olaylara-katilanlari-etkilemis-oldugu-1092918239.html

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