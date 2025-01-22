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Ukraynalı vekil: Zelenskiy, AB'yi müzakerelere dahil etme isteği nedeniyle iktidardan uzaklaştırılacak
Ukraynalı vekil: Zelenskiy, AB'yi müzakerelere dahil etme isteği nedeniyle iktidardan uzaklaştırılacak
Sputnik Türkiye
Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelere AB'yi dahil etme isteğinedeniyle... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelere Avrupa Birliğini (AB) dahil etme isteği nedeniyle iktidardan uzaklaştırılacağını belirtti.Rusya ve ABD’nin Ukrayna meselesinin görüşülmesi sırasında Avrupa ülkelerinin varlığını istemediğini öne süren Dubinskiy, “Zelenskiy ve çetesinin iktidardan uzaklaştırılmalarının bir diğer nedeni de ne Amerikalıların ne de Rusların, Zelenskiy tarafından masaya çekilecek olan Avrupalıları ve İngilizleri Ukrayna konusunda müzakere masasında görmek istememeleridir” ifadelerine yer verdi.Dubinsky'e göre, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Danimarka ve Baltık ülkelerini olası görüşmelerin katılımcıları listesinden çıkaracak.Salı günü Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Zelenskiy, AB temsilcilerinin Ukrayna görüşmelerinde hazır bulunacağından şüphe duyduğunu ifade etmişti. Kiev rejiminin başı, mali yardım için Avrupa'ya minnettar olduğunu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ile birlikte Rusya ile müzakere etme niyetinden emin olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/slovakya-basbakani-fico-avrupa-ile-rusya-arasina-yeni-bir-demir-perde-orulmesi-kabul-edilemez-1092910403.html
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aleksandr dubinskiy, yüksek rada, ukrayna, avrupa birliği, donald trump, almanya, fransa, baltık ülkeleri, ingiltere, müzakere, telegram, avrupa
aleksandr dubinskiy, yüksek rada, ukrayna, avrupa birliği, donald trump, almanya, fransa, baltık ülkeleri, ingiltere, müzakere, telegram, avrupa

Ukraynalı vekil: Zelenskiy, AB'yi müzakerelere dahil etme isteği nedeniyle iktidardan uzaklaştırılacak

00:27 22.01.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukraynalı milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelere AB'yi dahil etme isteğinedeniyle iktidardan uzaklaştırılacağını ileri sürdü.
Vatana ihanet suçlamasıyla tutuklu bulunan Yüksek Rada Milletvekili Aleksandr Dubinskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin müzakerelere Avrupa Birliğini (AB) dahil etme isteği nedeniyle iktidardan uzaklaştırılacağını belirtti.
Rusya ve ABD’nin Ukrayna meselesinin görüşülmesi sırasında Avrupa ülkelerinin varlığını istemediğini öne süren Dubinskiy, “Zelenskiy ve çetesinin iktidardan uzaklaştırılmalarının bir diğer nedeni de ne Amerikalıların ne de Rusların, Zelenskiy tarafından masaya çekilecek olan Avrupalıları ve İngilizleri Ukrayna konusunda müzakere masasında görmek istememeleridir” ifadelerine yer verdi.
Dubinsky'e göre, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Danimarka ve Baltık ülkelerini olası görüşmelerin katılımcıları listesinden çıkaracak.
Salı günü Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Zelenskiy, AB temsilcilerinin Ukrayna görüşmelerinde hazır bulunacağından şüphe duyduğunu ifade etmişti. Kiev rejiminin başı, mali yardım için Avrupa'ya minnettar olduğunu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ile birlikte Rusya ile müzakere etme niyetinden emin olmadığını dile getirmişti.
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