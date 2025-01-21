https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/slovakya-basbakani-fico-avrupa-ile-rusya-arasina-yeni-bir-demir-perde-orulmesi-kabul-edilemez-1092910403.html

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez

Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya'yla yakınlığı nedeniyle hükümeti hakkında güvenoyu yoklaması yapılan Fico, Ukrayna krizinin ülkesi ve bölge için oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T17:16+0300

2025-01-21T17:16+0300

2025-01-21T17:16+0300

dünya

fico

slovakya

ukrayna

nato

zafer bayramı

rusya

robert fico

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092910389_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_221933c071e313303284d97c48392efb.jpg

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Rusya’yla yakın bağlara sahip olduğu iddiasıyla muhalefet partilerinin talebi üzerine parlamentoda yapılan hükümetiyle ilgili güvenoyu yoklamasından önce kürsüye çıkan Fico, Ukrayna krizinin olası sonuçlarını değerlendirdi.Slovakya hükümetinin Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra doğacak sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Fico, "Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez" dedi.Fico, hükümet olarak tüm alanlarda bağımsız dış politika izlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.'Kiev'in NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın temelini oluşturur'Kiev'in olası NATO üyeliğine de değinen Fico, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, 3. Dünya Savaşı'nın başlamasının temelini oluşturur" değerlendirmesinde bulundu.Fico’nun geçen Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından muhalif güçlerin baskısı yoğunlaştı. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da protesto gösterileri düzenlenirken sonuncusu en az 15 bin kişi topladı.Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 75 ‘evet’ oyu alması gerekiyor.Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko, ülkede “başka birinin başbakan olması” için büyük bir baskı olduğunu iddia etti.Daha önce Fico, büyük bir heyetle 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelerek Zafer Bayramı geçidine katılacağı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-ordusu-bati-seriada-terorle-mucadele-operasyonu-baslatti-1092903341.html

slovakya

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fico, slovakya, ukrayna, nato, zafer bayramı, rusya, robert fico, kiev