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Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya'yla yakınlığı nedeniyle hükümeti hakkında güvenoyu yoklaması yapılan Fico, Ukrayna krizinin ülkesi ve bölge için oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.Rusya’yla yakın bağlara sahip olduğu iddiasıyla muhalefet partilerinin talebi üzerine parlamentoda yapılan hükümetiyle ilgili güvenoyu yoklamasından önce kürsüye çıkan Fico, Ukrayna krizinin olası sonuçlarını değerlendirdi.Slovakya hükümetinin Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra doğacak sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Fico, "Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez" dedi.Fico, hükümet olarak tüm alanlarda bağımsız dış politika izlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.'Kiev'in NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın temelini oluşturur'Kiev'in olası NATO üyeliğine de değinen Fico, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, 3. Dünya Savaşı'nın başlamasının temelini oluşturur" değerlendirmesinde bulundu.Fico’nun geçen Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından muhalif güçlerin baskısı yoğunlaştı. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da protesto gösterileri düzenlenirken sonuncusu en az 15 bin kişi topladı.Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 75 ‘evet’ oyu alması gerekiyor.Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko, ülkede “başka birinin başbakan olması” için büyük bir baskı olduğunu iddia etti.Daha önce Fico, büyük bir heyetle 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelerek Zafer Bayramı geçidine katılacağı bildirilmişti.
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Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez

17:16 21.01.2025
© AP Photo / Omar HavanaRobert Fico, primer ministro de Eslovaquia
Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Omar Havana
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Rusya'yla yakınlığı nedeniyle hükümeti hakkında güvenoyu yoklaması yapılan Fico, Ukrayna krizinin ülkesi ve bölge için oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rusya’yla yakın bağlara sahip olduğu iddiasıyla muhalefet partilerinin talebi üzerine parlamentoda yapılan hükümetiyle ilgili güvenoyu yoklamasından önce kürsüye çıkan Fico, Ukrayna krizinin olası sonuçlarını değerlendirdi.

Slovakya hükümetinin Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra doğacak sonuçlara hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Fico, "Avrupa ile Rusya arasına yeni bir demir perde örülmesi kabul edilemez" dedi.

Fico, hükümet olarak tüm alanlarda bağımsız dış politika izlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

'Kiev'in NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın temelini oluşturur'

Kiev'in olası NATO üyeliğine de değinen Fico, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, 3. Dünya Savaşı'nın başlamasının temelini oluşturur" değerlendirmesinde bulundu.

Fico’nun geçen Aralık ayında Rusya’nın başkenti Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından muhalif güçlerin baskısı yoğunlaştı. Slovakya’nın başkenti Bratislava’da protesto gösterileri düzenlenirken sonuncusu en az 15 bin kişi topladı.
Hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 75 ‘evet’ oyu alması gerekiyor.
Ulusal Konsey Başkan Yardımcısı Andrej Danko, ülkede “başka birinin başbakan olması” için büyük bir baskı olduğunu iddia etti.
Daha önce Fico, büyük bir heyetle 9 Mayıs’ta Moskova’ya gelerek Zafer Bayramı geçidine katılacağı bildirilmişti.
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