https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ukraynali-sinir-muhafizlari-ulkeden-kacmak-isteyen-bir-adami-oldurdu-onlara-para-vermis-1092925267.html

Ukraynalı sınır muhafızları, ülkeden kaçmak isteyen bir adamı öldürdü: ‘Onlara para vermiş’

Ukraynalı sınır muhafızları, ülkeden kaçmak isteyen bir adamı öldürdü: ‘Onlara para vermiş’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da, ülkeden kaçmak isteyen bir adamın rüşvet verdiği sınır muhafızları tarafından kurşuna dizilerek öldürüldüğü belirtildi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T09:49+0300

2025-01-22T09:49+0300

2025-01-22T09:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

suç

sivil ölümleri

vladimir zelenskiy

seferberlik

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Rus ordusu tarafından özel askeri harekat bölgesinde esir alınan bir Ukraynalı asker, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun işlediği suçları anlattı.Esir, “Bir olay yaşandı. Yanılmıyorsam, sınır muhafızlarına sınırdan geçmek için para ödendi. Muhafızlar da Ukrayna’dan gitmek isteyenleri geçirdikten sonra birini vurarak öldürdü, diğerini de kelepçe takarak savaşa gönderdi” ifadesini kullandı.Esir, birçok Ukraynalının “fırsatını bulduğunda” ülkeden kaçtığı tahmininde bulundu.Ukrayna, 24 Şubat 2022'den beri sıkıyönetim altında. Vladimir Zelenskiy, 25 Şubat 2022’de imzaladığı genel seferberlik kararnamesi gereği 18 ilâ 60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklandı. Seferberlik döneminde askerlik hizmetinden kaçma teşebbüsünde bulunan kişiler 5 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.Ukrayna’da 18 Mayıs’ta seferberliği güçlendirme yasası yürürlüğe girmişti.Gerek cepheye yakın gerekse uzak bölgelerde yaşayan Ukraynalı erkekler, zorla silahaltına alınıyor. Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları, ülkenin farklı bölgelerinde erkeklerin askeri inzibat tarafından zorla araca bindirildiği anların görüntülerini paylaşıyor.

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ukrayna, ukrayna ordusu, suç, sivil ölümleri, vladimir zelenskiy, seferberlik