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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ukrayna-ordusunun-bas-psikiyatristi-1-milyon-dolarlik-yolsuzluk-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1092941373.html
Ukrayna ordusunun baş psikiyatristi 1 milyon dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Ukrayna ordusunun baş psikiyatristi 1 milyon dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Birçok yolsuzluk vakasının yaşandığı Ukrayna ordusu, yeni bir yolsuzluk dosyasıyla çalkalanıyor. Ukrayna vatandaşlarının askerliğe uygun olup olmadığına karar... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:53+0300
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Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri baş psikiyatristinin 2 yıl içinde 1 milyon dolarlık yolsuzluğa karıştığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.SBU'nun açıklamasında "Merkezi askeri tıp komisyonunun başkan yardımcısı olan ve askeri personelin hizmete uygunluğuna karar veren silahlı kuvvetler baş psikiyatristi gözaltına alındı. Dava dosyasına göre söz konusu askeri yetkili, çatışmalar sürecinde, beyanda bulunmadan 1 milyon dolardan fazla değere sahip mal varlıkları edindi" dendi.Baş psikiyatristin 2022-2024 yıllarında Kiev Bölgesi'nde 1 müstakil ev ve 2 arazi, Kiev'de 2 daire, Odessa'da 1 daire ve 4 BMW otomobil aldığının tespit edildiğini aktaran SBU, zanlının varlıkları eşi, kızı, oğulları ve yakınları üzerine kaydettirdiğinin anlaşıldığını belirtti.Zanlının ikamet adresinde yapılan aramalarda 152 bin dolar ve 34 bin euro tutarında nakit para ele geçirildiğini kaydeden SBU, adını açıklamadığı yetkilinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-ve-ozbekistan-arasinda-yeni-donem-askeri-stratejik-ortaklik-programi-imzalandi-1092938228.html
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avrupa, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, bmw, sbu, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, kiev, ukrayna ordusu
avrupa, ukrayna, ukrayna güvenlik servisi, ukrayna silahlı kuvvetleri, bmw, sbu, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, kiev, ukrayna ordusu

Ukrayna ordusunun baş psikiyatristi 1 milyon dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

15:53 22.01.2025
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna yolsuzluk protestosu
Ukrayna yolsuzluk protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Birçok yolsuzluk vakasının yaşandığı Ukrayna ordusu, yeni bir yolsuzluk dosyasıyla çalkalanıyor. Ukrayna vatandaşlarının askerliğe uygun olup olmadığına karar veren bir doktor, büyük çaplı yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri baş psikiyatristinin 2 yıl içinde 1 milyon dolarlık yolsuzluğa karıştığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

SBU'nun açıklamasında "Merkezi askeri tıp komisyonunun başkan yardımcısı olan ve askeri personelin hizmete uygunluğuna karar veren silahlı kuvvetler baş psikiyatristi gözaltına alındı. Dava dosyasına göre söz konusu askeri yetkili, çatışmalar sürecinde, beyanda bulunmadan 1 milyon dolardan fazla değere sahip mal varlıkları edindi" dendi.

Baş psikiyatristin 2022-2024 yıllarında Kiev Bölgesi'nde 1 müstakil ev ve 2 arazi, Kiev'de 2 daire, Odessa'da 1 daire ve 4 BMW otomobil aldığının tespit edildiğini aktaran SBU, zanlının varlıkları eşi, kızı, oğulları ve yakınları üzerine kaydettirdiğinin anlaşıldığını belirtti.

Zanlının ikamet adresinde yapılan aramalarda 152 bin dolar ve 34 bin euro tutarında nakit para ele geçirildiğini kaydeden SBU, adını açıklamadığı yetkilinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağının altını çizdi.
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