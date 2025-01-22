https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ukrayna-basini-ukrayna-silahli-kuvvetleri-korgenerali-tutuklandi-1092951331.html

Ukrayna basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali tutuklandı

Ukrayna basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali Artur Gorbenko’nun cephe hattındaki savunma hataları nedeniyle tutuklandığı bildirildi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T20:27+0300

2025-01-22T20:27+0300

2025-01-22T20:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna devlet soruşturma bürosu

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Ukrayna merkezli Strana.ua gazetesinin haberine göre, Kiev Peçersk Bölge Mahkemesi, Harkov bölgesindeki savunmanın başarısızlığıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Korgenerali Artur Gorbenko'nun iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.Haberde, “Kiev Peçersk Bölge Mahkemesi, Korgeneral Artur Gorbenko için önleyici tedbir olarak 25 milyon Grivna (595 bin dolar) kefaletle iki ay tutukluluk kararı verdi” denildi.Pazartesi günü Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR), Harkov bölgesinde toprak kaybına yol açan ihmal ve eylemsizlik suçlamasıyla Ukrayna ordusunda görevli 3 tugay komutanının gözaltına alındığını duyurmuştu.Ukrayna haber ve analiz sitesi Censor.net, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayı Albay İlya Lapin'in bu dava kapsamında 60 gün süreyle tutuklandığını bildirmişti. Bugün de Harkov Operasyonel ve Taktik Dairesi Komutanı Tuğgeneral Yuriy Haluşkin gözaltına alındı.25 Mayıs 2024 tarihinde Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Harkov bölgesindeki mevzilerini terk eden 125. Ayrı Kara Kuvvetleri Tugayının 28 komutanı hakkında dava açmıştı.Mayıs ayında Rus birliklerinin Harkov yönünde başlattığı saldırı sonucunda birkaç yerleşim yeri özgürleştirilmişti. Volçansk ve Liptsev yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev aralık ayı başında, cephenin bu bölümündeki durumun düşmanın hava ve topçu atışlarıyla sistematik olarak imha edilmesi aşamasında olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ukrayna-ordusunun-bas-psikiyatristi-1-milyon-dolarlik-yolsuzluk-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1092941373.html

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