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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ukrayna-basini-ukrayna-silahli-kuvvetleri-korgenerali-tutuklandi-1092951331.html
Ukrayna basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali tutuklandı
Ukrayna basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali Artur Gorbenko’nun cephe hattındaki savunma hataları nedeniyle tutuklandığı bildirildi. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T20:27+0300
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Ukrayna merkezli Strana.ua gazetesinin haberine göre, Kiev Peçersk Bölge Mahkemesi, Harkov bölgesindeki savunmanın başarısızlığıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Korgenerali Artur Gorbenko'nun iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.Haberde, “Kiev Peçersk Bölge Mahkemesi, Korgeneral Artur Gorbenko için önleyici tedbir olarak 25 milyon Grivna (595 bin dolar) kefaletle iki ay tutukluluk kararı verdi” denildi.Pazartesi günü Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR), Harkov bölgesinde toprak kaybına yol açan ihmal ve eylemsizlik suçlamasıyla Ukrayna ordusunda görevli 3 tugay komutanının gözaltına alındığını duyurmuştu.Ukrayna haber ve analiz sitesi Censor.net, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayı Albay İlya Lapin'in bu dava kapsamında 60 gün süreyle tutuklandığını bildirmişti. Bugün de Harkov Operasyonel ve Taktik Dairesi Komutanı Tuğgeneral Yuriy Haluşkin gözaltına alındı.25 Mayıs 2024 tarihinde Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Harkov bölgesindeki mevzilerini terk eden 125. Ayrı Kara Kuvvetleri Tugayının 28 komutanı hakkında dava açmıştı.Mayıs ayında Rus birliklerinin Harkov yönünde başlattığı saldırı sonucunda birkaç yerleşim yeri özgürleştirilmişti. Volçansk ve Liptsev yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev aralık ayı başında, cephenin bu bölümündeki durumun düşmanın hava ve topçu atışlarıyla sistematik olarak imha edilmesi aşamasında olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/ukrayna-ordusunun-bas-psikiyatristi-1-milyon-dolarlik-yolsuzluk-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1092941373.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna devlet soruşturma bürosu, harkov, ukrayna, strana.ua, korgeneral, mahkeme, kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna devlet soruşturma bürosu, harkov, ukrayna, strana.ua, korgeneral, mahkeme, kiev

Ukrayna basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali tutuklandı

20:27 22.01.2025
© Sputnik / Евгений БиятовUkrayna Donbass operasyon
Ukrayna Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri korgenerali Artur Gorbenko’nun cephe hattındaki savunma hataları nedeniyle tutuklandığı bildirildi.
Ukrayna merkezli Strana.ua gazetesinin haberine göre, Kiev Peçersk Bölge Mahkemesi, Harkov bölgesindeki savunmanın başarısızlığıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Korgenerali Artur Gorbenko'nun iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.
Haberde, “Kiev Peçersk Bölge Mahkemesi, Korgeneral Artur Gorbenko için önleyici tedbir olarak 25 milyon Grivna (595 bin dolar) kefaletle iki ay tutukluluk kararı verdi” denildi.
Pazartesi günü Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu (GBR), Harkov bölgesinde toprak kaybına yol açan ihmal ve eylemsizlik suçlamasıyla Ukrayna ordusunda görevli 3 tugay komutanının gözaltına alındığını duyurmuştu.
Ukrayna haber ve analiz sitesi Censor.net, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri subayı Albay İlya Lapin'in bu dava kapsamında 60 gün süreyle tutuklandığını bildirmişti. Bugün de Harkov Operasyonel ve Taktik Dairesi Komutanı Tuğgeneral Yuriy Haluşkin gözaltına alındı.
25 Mayıs 2024 tarihinde Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Harkov bölgesindeki mevzilerini terk eden 125. Ayrı Kara Kuvvetleri Tugayının 28 komutanı hakkında dava açmıştı.
Mayıs ayında Rus birliklerinin Harkov yönünde başlattığı saldırı sonucunda birkaç yerleşim yeri özgürleştirilmişti. Volçansk ve Liptsev yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev aralık ayı başında, cephenin bu bölümündeki durumun düşmanın hava ve topçu atışlarıyla sistematik olarak imha edilmesi aşamasında olduğunu ifade etmişti.
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