https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/turkiye-yasa-boguldu-yangin-faciasinda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesajlari-yagdi-1092928579.html

Türkiye yasa boğuldu: Yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yağdı

Türkiye yasa boğuldu: Yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yağdı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayınlanmaya başladı. Son açıklama göre... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:42+0300

2025-01-22T11:42+0300

2025-01-22T11:42+0300

türkiye

bolu

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

yangın felaketi

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. TED Ankara Koleji, "Otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" diyerek başsağlığı mesajı paylaştı. Türk Dişhekimleri Birliği, yangında hayatını kaybeden Dişhekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray ve Dişhekimi Erhan Tüzgiray, Dişhekimi Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya Altın ve Dişhekimi Macit Karatşlı'nın kızı Özüm Karataşlı için taziye mesajı yayınladı. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları, yangında 7-A öğrencisi Pelin Güngör, annesi Burcu, babası Kıvanç ve kardeşi Kerem Güngör ve 5-C sınıfından Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini duyurarak taziye mesajı paylaştı.TED İstanbul Kolleji Vakfı, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cokme-tehlikesi-var-otelde-son-kez-arama-calismasi-yapiliyor-1092929584.html

türkiye

bolu

kartalkaya

kartalkaya kayak merkezi

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bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi