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Türkiye yasa boğuldu: Yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yağdı
Türkiye yasa boğuldu: Yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yağdı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayınlanmaya başladı. Son açıklama göre... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T11:42+0300
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kartalkaya
kartalkaya kayak merkezi
yangın felaketi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. TED Ankara Koleji, "Otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" diyerek başsağlığı mesajı paylaştı. Türk Dişhekimleri Birliği, yangında hayatını kaybeden Dişhekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray ve Dişhekimi Erhan Tüzgiray, Dişhekimi Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya Altın ve Dişhekimi Macit Karatşlı'nın kızı Özüm Karataşlı için taziye mesajı yayınladı. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları, yangında 7-A öğrencisi Pelin Güngör, annesi Burcu, babası Kıvanç ve kardeşi Kerem Güngör ve 5-C sınıfından Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini duyurarak taziye mesajı paylaştı.TED İstanbul Kolleji Vakfı, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi
bolu, kartalkaya, kartalkaya kayak merkezi, yangın felaketi

Türkiye yasa boğuldu: Yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yağdı

11:42 22.01.2025
© AA / İbrahim YozoğluKartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AA / İbrahim Yozoğlu
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayınlanmaya başladı. Son açıklama göre 76 kişi hayatını kaybetmişti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. TED Ankara Koleji, "Otelde meydana gelen yangında 10. sınıf öğrencimiz EREN BAĞCI’yı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" diyerek başsağlığı mesajı paylaştı.
Türk Dişhekimleri Birliği, yangında hayatını kaybeden Dişhekimi Yasemen Boncuk Tüzgiray ve Dişhekimi Erhan Tüzgiray, Dişhekimi Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya Altın ve Dişhekimi Macit Karatşlı'nın kızı Özüm Karataşlı için taziye mesajı yayınladı.
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Okulları, yangında 7-A öğrencisi Pelin Güngör, annesi Burcu, babası Kıvanç ve kardeşi Kerem Güngör ve 5-C sınıfından Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini duyurarak taziye mesajı paylaştı.
TED İstanbul Kolleji Vakfı, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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