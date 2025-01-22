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Çökme tehlikesi var: Otelde son kez arama çalışması yapılıyor
Çökme tehlikesi var: Otelde son kez arama çalışması yapılıyor
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabahın... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu'da yanan ve 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılıyor.Çöke tehlikesi de varAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.Spor salonu ve havuz küle döndüEn alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cem-yilmazin-kartalkaya-isyani-kabul-edilemez-her-seye-alistik-1092929821.html
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Çökme tehlikesi var: Otelde son kez arama çalışması yapılıyor

11:24 22.01.2025
© Musa Serdar TerzioğluGrand Kartal
Grand Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Musa Serdar Terzioğlu
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Son kez yapılan aramalar otelin çökme tehlikesine karşı titizlikle yürütülüyor.
Bolu'da yanan ve 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılıyor.

Çöke tehlikesi de var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

Spor salonu ve havuz küle döndü

En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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