https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cokme-tehlikesi-var-otelde-son-kez-arama-calismasi-yapiliyor-1092929584.html

Çökme tehlikesi var: Otelde son kez arama çalışması yapılıyor

Çökme tehlikesi var: Otelde son kez arama çalışması yapılıyor

Sputnik Türkiye

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalara, sabahın... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T11:24+0300

2025-01-22T11:24+0300

2025-01-22T11:24+0300

türkiye

kartalkaya

bolu

afad

grand kartal oteli

grand kartal otel

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Bolu'da yanan ve 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılıyor.Çöke tehlikesi de varAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.Spor salonu ve havuz küle döndüEn alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/cem-yilmazin-kartalkaya-isyani-kabul-edilemez-her-seye-alistik-1092929821.html

türkiye

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