https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-bolgelerinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092922767.html

Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T07:36+0300

2025-01-22T07:36+0300

2025-01-22T07:52+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084429562_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_a6c90323a85693ac10a6cdbc980ed7aa.jpg

Kiev rejimi, uçak tipi İHA’larla Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde ülkenin Rostov, Kursk ve Voronej bölgelerinde 8 Ukrayna İHA’sı vuruldu.Hava hedeflerinin 6’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Kursk ve Voronej bölgelerinde birer İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zaharova-almanya-abde-ifade-ozgurlugunun-varligini-fiilen-kanitlasin-rus-gazetecilere-akreditasyon-1092920878.html

rusya

ukrayna

rostov

voronej

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, voronej, kursk