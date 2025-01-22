https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-bolgelerinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092922767.html
Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T07:36+0300
2025-01-22T07:36+0300
2025-01-22T07:52+0300
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hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
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insansız hava aracı (iha)
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Kiev rejimi, uçak tipi İHA’larla Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde ülkenin Rostov, Kursk ve Voronej bölgelerinde 8 Ukrayna İHA’sı vuruldu.Hava hedeflerinin 6’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Kursk ve Voronej bölgelerinde birer İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zaharova-almanya-abde-ifade-ozgurlugunun-varligini-fiilen-kanitlasin-rus-gazetecilere-akreditasyon-1092920878.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, voronej, kursk
Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:36 22.01.2025 (güncellendi: 07:52 22.01.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA’larla Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde ülkenin Rostov, Kursk ve Voronej bölgelerinde 8 Ukrayna İHA’sı vuruldu.
Hava hedeflerinin 6’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Kursk ve Voronej bölgelerinde birer İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.