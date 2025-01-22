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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/rusya-bolgelerinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092922767.html
Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T07:36+0300
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ukrayna krizi
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Kiev rejimi, uçak tipi İHA’larla Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde ülkenin Rostov, Kursk ve Voronej bölgelerinde 8 Ukrayna İHA’sı vuruldu.Hava hedeflerinin 6’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Kursk ve Voronej bölgelerinde birer İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/zaharova-almanya-abde-ifade-ozgurlugunun-varligini-fiilen-kanitlasin-rus-gazetecilere-akreditasyon-1092920878.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, voronej, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), rostov, voronej, kursk

Rusya bölgelerinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:36 22.01.2025 (güncellendi: 07:52 22.01.2025)
© Sputnik / Сергей МальгавкоRusya hava savunma sistemi
Rusya hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.
Kiev rejimi, uçak tipi İHA’larla Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, gece saatlerinde ülkenin Rostov, Kursk ve Voronej bölgelerinde 8 Ukrayna İHA’sı vuruldu.
Hava hedeflerinin 6’sı Rostov Bölgesi’nde engellenirken Kursk ve Voronej bölgelerinde birer İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
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