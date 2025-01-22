https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-6-ocak-senato-baskini-hukumlulerini-affetme-kararini-savundu-1092928410.html
Trump, 6 Ocak senato baskını hükümlülerini affetme kararını savundu
Trump, 6 Ocak senato baskını hükümlülerini affetme kararını savundu
Sputnik Türkiye
Donald Trump, yeniden göreve başladığı ilk gününde, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla bağlantılı suçlardan mahkum olan bin 500’den fazla kişiyi affetti... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T10:45+0300
2025-01-22T10:45+0300
2025-01-22T10:47+0300
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cumhuriyetçi parti
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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te göreve dönüşünün ilk icraatlarından biri olarak 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili hüküm giyen veya suçlanan bin 500’den fazla kişiye af çıkardı. Trump, kararını "Bu insanlar sadece ülkelerini seven vatanseverlerdi. Aldıkları cezalar aşırı derecede sert ve adaletsizdi" diyerek savundu.Af kapsamına, 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' gibi grupların üyeleri de dahil edildi. Bu kişiler arasında 'seditious conspiracy' (ayaklanma için komplo) ve polis memurlarına saldırı gibi ağır suçlardan mahkum olanlar bulunuyor. Washington’daki DC Merkez Gözaltı Tesisinden tahliye edilen mahkumlar, dışarıda toplanan aileleri ve destekçileri tarafından karşılandı.Trump’ın affı, ülkede geniş yankı uyandırdı. Eleştirmenler, bu hamlenin siyasi şiddeti teşvik edebileceğini ve hükümete karşı işlenen suçlara karşı hoşgörü mesajı verebileceğini belirtti.Trump'ın affı, Cumhuriyetçi Parti içinde bile bölünmelere yol açtı. Başkan Yardımcısı JD Vance, "Şiddet içeren suçlardan mahkum olanların affedilmesi, hukukun üstünlüğüne zarar verir" şeklinde açıklama yaptı. Buna karşın Trump, "Bu insanlar zaten cezalarının çok ötesinde bir bedel ödediler. Yargı sisteminin dengesizliğini düzeltmek için bu adımı attım" dedi.6 Ocak'ta ne olmuştu?6 Ocak 2021’de Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine Washington D.C.’de toplanan destekçileri, Kongre Binası’na yürüyerek binayı işgal etmişti. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan yargı süreçlerinde yüzlerce kişi farklı suçlardan hüküm giymişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-senato-baskinina-katilan-1500den-fazla-kisiye-af-cikardi-1092889951.html
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abd, donald trump, oath keepers, proud boys, cumhuriyetçi parti, af
abd, donald trump, oath keepers, proud boys, cumhuriyetçi parti, af
Trump, 6 Ocak senato baskını hükümlülerini affetme kararını savundu
10:45 22.01.2025 (güncellendi: 10:47 22.01.2025)
Donald Trump, yeniden göreve başladığı ilk gününde, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla bağlantılı suçlardan mahkum olan bin 500’den fazla kişiyi affetti. Karar, sert eleştiriler almasına rağmen Trump, kararını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te göreve dönüşünün ilk icraatlarından biri olarak 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili hüküm giyen veya suçlanan bin 500’den fazla kişiye af çıkardı. Trump, kararını "Bu insanlar sadece ülkelerini seven vatanseverlerdi. Aldıkları cezalar aşırı derecede sert ve adaletsizdi" diyerek savundu.
Af kapsamına, 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' gibi grupların üyeleri de dahil edildi. Bu kişiler arasında 'seditious conspiracy' (ayaklanma için komplo) ve polis memurlarına saldırı gibi ağır suçlardan mahkum olanlar bulunuyor. Washington’daki DC Merkez Gözaltı Tesisinden tahliye edilen mahkumlar, dışarıda toplanan aileleri ve destekçileri tarafından karşılandı.
Trump’ın affı, ülkede geniş yankı uyandırdı. Eleştirmenler, bu hamlenin siyasi şiddeti teşvik edebileceğini ve hükümete karşı işlenen suçlara karşı hoşgörü mesajı verebileceğini belirtti.
Trump'ın affı, Cumhuriyetçi Parti içinde bile bölünmelere yol açtı. Başkan Yardımcısı JD Vance, "Şiddet içeren suçlardan mahkum olanların affedilmesi, hukukun üstünlüğüne zarar verir" şeklinde açıklama yaptı. Buna karşın Trump, "Bu insanlar zaten cezalarının çok ötesinde bir bedel ödediler. Yargı sisteminin dengesizliğini düzeltmek için bu adımı attım" dedi.
6 Ocak 2021’de Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine Washington D.C.’de toplanan destekçileri, Kongre Binası’na yürüyerek binayı işgal etmişti. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan yargı süreçlerinde yüzlerce kişi farklı suçlardan hüküm giymişti.