Trump, 6 Ocak senato baskını hükümlülerini affetme kararını savundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İş verenlerin yararına olacak bir düzenleme geliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
11 dk
YERİ VE ZAMANI
Verem savaş dispanserleri kapanıyor: Toplum sağlığı açısından olumsuz bir tablo
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
29 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ümit Özdağ neden gözaltına alındı?
11:29
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Siyasilerden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 20 . haftaya toplu bakış
14:05
49 dk
ANKARA FARKI
Ateşkes İsrail'i karıştırdı
15:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
10 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Görevi biten Biden’dan ‘final’ şaşkınlığı: Merdivenleri bulamadı
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin’le görüşebilirim
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Tarihin akışını değiştiren lider: Lenin
18:19
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
19:19
8 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
19:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-6-ocak-senato-baskini-hukumlulerini-affetme-kararini-savundu-1092928410.html
Trump, 6 Ocak senato baskını hükümlülerini affetme kararını savundu
Trump, 6 Ocak senato baskını hükümlülerini affetme kararını savundu
Sputnik Türkiye
Donald Trump, yeniden göreve başladığı ilk gününde, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla bağlantılı suçlardan mahkum olan bin 500’den fazla kişiyi affetti... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T10:45+0300
2025-01-22T10:47+0300
dünya
abd
donald trump
oath keepers
proud boys
cumhuriyetçi parti
af
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090122723_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_453cd369e1360f10c00ca5fed56d57aa.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te göreve dönüşünün ilk icraatlarından biri olarak 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili hüküm giyen veya suçlanan bin 500’den fazla kişiye af çıkardı. Trump, kararını "Bu insanlar sadece ülkelerini seven vatanseverlerdi. Aldıkları cezalar aşırı derecede sert ve adaletsizdi" diyerek savundu.Af kapsamına, 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' gibi grupların üyeleri de dahil edildi. Bu kişiler arasında 'seditious conspiracy' (ayaklanma için komplo) ve polis memurlarına saldırı gibi ağır suçlardan mahkum olanlar bulunuyor. Washington’daki DC Merkez Gözaltı Tesisinden tahliye edilen mahkumlar, dışarıda toplanan aileleri ve destekçileri tarafından karşılandı.Trump’ın affı, ülkede geniş yankı uyandırdı. Eleştirmenler, bu hamlenin siyasi şiddeti teşvik edebileceğini ve hükümete karşı işlenen suçlara karşı hoşgörü mesajı verebileceğini belirtti.Trump'ın affı, Cumhuriyetçi Parti içinde bile bölünmelere yol açtı. Başkan Yardımcısı JD Vance, "Şiddet içeren suçlardan mahkum olanların affedilmesi, hukukun üstünlüğüne zarar verir" şeklinde açıklama yaptı. Buna karşın Trump, "Bu insanlar zaten cezalarının çok ötesinde bir bedel ödediler. Yargı sisteminin dengesizliğini düzeltmek için bu adımı attım" dedi.6 Ocak'ta ne olmuştu?6 Ocak 2021’de Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine Washington D.C.’de toplanan destekçileri, Kongre Binası’na yürüyerek binayı işgal etmişti. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan yargı süreçlerinde yüzlerce kişi farklı suçlardan hüküm giymişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-senato-baskinina-katilan-1500den-fazla-kisiye-af-cikardi-1092889951.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090122723_315:0:2887:1929_1920x0_80_0_0_5c4955640959ed9d36639cb4bb53b474.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, oath keepers, proud boys, cumhuriyetçi parti, af
abd, donald trump, oath keepers, proud boys, cumhuriyetçi parti, af

Trump, 6 Ocak senato baskını hükümlülerini affetme kararını savundu

10:45 22.01.2025 (güncellendi: 10:47 22.01.2025)
© AP Photo / Morry GashRepublican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally Friday, Nov. 1, 2024, in Milwaukee.
Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally Friday, Nov. 1, 2024, in Milwaukee. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Morry Gash
Abone ol
Donald Trump, yeniden göreve başladığı ilk gününde, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla bağlantılı suçlardan mahkum olan bin 500’den fazla kişiyi affetti. Karar, sert eleştiriler almasına rağmen Trump, kararını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te göreve dönüşünün ilk icraatlarından biri olarak 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili hüküm giyen veya suçlanan bin 500’den fazla kişiye af çıkardı. Trump, kararını "Bu insanlar sadece ülkelerini seven vatanseverlerdi. Aldıkları cezalar aşırı derecede sert ve adaletsizdi" diyerek savundu.
Af kapsamına, 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' gibi grupların üyeleri de dahil edildi. Bu kişiler arasında 'seditious conspiracy' (ayaklanma için komplo) ve polis memurlarına saldırı gibi ağır suçlardan mahkum olanlar bulunuyor. Washington’daki DC Merkez Gözaltı Tesisinden tahliye edilen mahkumlar, dışarıda toplanan aileleri ve destekçileri tarafından karşılandı.
Trump’ın affı, ülkede geniş yankı uyandırdı. Eleştirmenler, bu hamlenin siyasi şiddeti teşvik edebileceğini ve hükümete karşı işlenen suçlara karşı hoşgörü mesajı verebileceğini belirtti.
Trump'ın affı, Cumhuriyetçi Parti içinde bile bölünmelere yol açtı. Başkan Yardımcısı JD Vance, "Şiddet içeren suçlardan mahkum olanların affedilmesi, hukukun üstünlüğüne zarar verir" şeklinde açıklama yaptı. Buna karşın Trump, "Bu insanlar zaten cezalarının çok ötesinde bir bedel ödediler. Yargı sisteminin dengesizliğini düzeltmek için bu adımı attım" dedi.

6 Ocak'ta ne olmuştu?

6 Ocak 2021’de Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine Washington D.C.’de toplanan destekçileri, Kongre Binası’na yürüyerek binayı işgal etmişti. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan yargı süreçlerinde yüzlerce kişi farklı suçlardan hüküm giymişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
DÜNYA
Trump, senato baskınına katılan 1500'den fazla kişiye af çıkardı
Dün, 11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала