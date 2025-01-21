https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-senato-baskinina-katilan-1500den-fazla-kisiye-af-cikardi-1092889951.html

Trump, senato baskınına katılan 1500'den fazla kişiye af çıkardı

Trump, senato baskınına katılan 1500'den fazla kişiye af çıkardı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde, 6 Ocak 2021 Kongre baskınına katılan bin 500’den fazla kişiye af çıkardı. 6 Ocak Senato Baskınında, Trump'ın... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T11:03+0300

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af

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ABD’nin 47. Başkanı olarak 20 Ocak'ta göreve başlayan Donald Trump, ilk gününde büyük yankı uyandıran kararlara imza attı. Trump, 6 Ocak 2021’de gerçekleşen Kongre baskınına katılan ve bu olay nedeniyle hüküm giymiş bin 500’den fazla kişiyi affettiğini açıkladı.Trump, imzaladığı af kararında, “Amerika tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan bu süreçte, ifade özgürlüğü için mücadele eden vatanseverler gereksiz yere cezalandırıldı” ifadelerine yer verdi. Karar, destekçileri tarafından 'gecikmiş bir adalet' olarak değerlendirilirken, muhalif çevrelerce 'hukukun üstünlüğüne bir darbe' olarak eleştirildi.6 Ocak'ta ne olmuştu?6 Ocak 2021’de Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine Washington D.C.’de toplanan destekçileri, Kongre Binası’na yürüyerek binayı işgal etmişti. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralanmış ve yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Daha sonra yapılan yargı süreçlerinde yüzlerce kişi farklı suçlardan hüküm giymişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trump-selefi-bidenin-aldigi-78-karari-iptal-etti-1092887243.html

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abd, donald trump, cumhuriyetçi parti, senato, baskın, af