https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/suriyede-bobrek-hastaliklari-olum-cezasi-haline-geldi-1092944642.html

Suriye'de böbrek hastalıkları ölüm cezası haline geldi

Suriye'de böbrek hastalıkları ölüm cezası haline geldi

Sputnik Türkiye

Suriye’de ilaç ve ekipman eksikliğinin yol açtığı böbrek hastalıklarının tedavisinin yetersizliği nedeniyle 7 bin böbrek yetmezliği olan hastanın hayatı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T17:16+0300

2025-01-22T17:16+0300

2025-01-22T17:16+0300

dünya

suriye

sağlık

diyaliz

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zorluk

türkiye

lübnan

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Diyaliz için ilaç ve ekipman sıkıntısının yaşandığı Suriye’de gerekli tedaviyi alamayan 7 bin böbrek yetmezliği olan hasta bu durumun çözülmesini bekliyor. Doktorlar ve hastalar, Sputnik’e demecinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Hanan adındaki kadın hasta, bu dönemin tüm zorluklarını bizzat yaşadı. Birkaç gün arayla diyaliz yaptırması gereken Hanan, ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle ancak ayda 3 kez seansa girebiliyor.Hama kentinin sakinlerinden Mahmud adlı hasta ise şunları ekledi:Nefroloji uzmanı Dr. Khaled al Hasan şu açıklamalarda bulundu:Suriye Kızılayı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında ülkede bulunmayan, diyaliz seansları için gerekli malzemelerin ve bazı kanser ilaçlarının temin edilmesi için ülke dışındaki uluslararası örgütler, birlikler ve sağlık kuruluşlarıyla temaslarda bulunularak çalışmalar yapıldığını doğruladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/suriye-golan-tepelerine-bm-baris-gucu-konuslandirilmasina-haziriz-1092762414.html

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suriye, sağlık, diyaliz, ilaç, tedavi, sıkıntı, zorluk, türkiye, lübnan, suriye sağlık bakanlığı, medikal cihaz