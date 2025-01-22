https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/suriyede-bobrek-hastaliklari-olum-cezasi-haline-geldi-1092944642.html
Suriye'de böbrek hastalıkları ölüm cezası haline geldi
Suriye'de böbrek hastalıkları ölüm cezası haline geldi
Sputnik Türkiye
Suriye’de ilaç ve ekipman eksikliğinin yol açtığı böbrek hastalıklarının tedavisinin yetersizliği nedeniyle 7 bin böbrek yetmezliği olan hastanın hayatı... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T17:16+0300
2025-01-22T17:16+0300
2025-01-22T17:16+0300
dünya
suriye
sağlık
diyaliz
ilaç
tedavi
sıkıntı
zorluk
türkiye
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092944338_0:39:1185:706_1920x0_80_0_0_d228417cd056c0ed998b3e7faa9a4a0a.png
Diyaliz için ilaç ve ekipman sıkıntısının yaşandığı Suriye’de gerekli tedaviyi alamayan 7 bin böbrek yetmezliği olan hasta bu durumun çözülmesini bekliyor. Doktorlar ve hastalar, Sputnik’e demecinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Hanan adındaki kadın hasta, bu dönemin tüm zorluklarını bizzat yaşadı. Birkaç gün arayla diyaliz yaptırması gereken Hanan, ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle ancak ayda 3 kez seansa girebiliyor.Hama kentinin sakinlerinden Mahmud adlı hasta ise şunları ekledi:Nefroloji uzmanı Dr. Khaled al Hasan şu açıklamalarda bulundu:Suriye Kızılayı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında ülkede bulunmayan, diyaliz seansları için gerekli malzemelerin ve bazı kanser ilaçlarının temin edilmesi için ülke dışındaki uluslararası örgütler, birlikler ve sağlık kuruluşlarıyla temaslarda bulunularak çalışmalar yapıldığını doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/suriye-golan-tepelerine-bm-baris-gucu-konuslandirilmasina-haziriz-1092762414.html
suriye
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092944338_97:0:1089:744_1920x0_80_0_0_1dd51de8461ecbe223c038ca6a6486ee.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
suriye, sağlık, diyaliz, ilaç, tedavi, sıkıntı, zorluk, türkiye, lübnan, suriye sağlık bakanlığı, medikal cihaz
suriye, sağlık, diyaliz, ilaç, tedavi, sıkıntı, zorluk, türkiye, lübnan, suriye sağlık bakanlığı, medikal cihaz
Suriye'de böbrek hastalıkları ölüm cezası haline geldi
Suriye’de ilaç ve ekipman eksikliğinin yol açtığı böbrek hastalıklarının tedavisinin yetersizliği nedeniyle 7 bin böbrek yetmezliği olan hastanın hayatı tehlikede.
Diyaliz için ilaç ve ekipman sıkıntısının yaşandığı Suriye’de gerekli tedaviyi alamayan 7 bin böbrek yetmezliği olan hasta bu durumun çözülmesini bekliyor. Doktorlar ve hastalar, Sputnik’e demecinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hanan adındaki kadın hasta, bu dönemin tüm zorluklarını bizzat yaşadı. Birkaç gün arayla diyaliz yaptırması gereken Hanan, ekipman ve ilaç eksikliği nedeniyle ancak ayda 3 kez seansa girebiliyor.
Ayrıca hastaneye ulaşmam da çok sıkıntılı. Ben Şam’ın kenar mahallesinde yaşıyorum, orada böyle bir ekipman yok, bu nedenle başkentteki El Muvasat Hastanesi’ne gitmem gerekiyor. Nadiren girdiğim diyaliz prosedürleri sağlığımı etkiliyor, kötüleşiyorum.
Hama kentinin sakinlerinden Mahmud adlı hasta ise şunları ekledi:
Devlet Hastanesi’nde diyaliz makinelerinin çoğunun yedek parça ve teknik bakım olmadığından arızalı olduğu, ayrıca ilaç sıkıntısı yaşandığı söylendi. Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin hayatı tehlike altında. Bunun tek alternatifi özel klinikte diyalize girmek. Ancak oradaki fiyatlar çok yüksek, bir seansı 800 bin-bir milyon lira (65-75 dolar) arasında değişiyor. Suriyelilerin çoğu için bu çok pahalı.
Nefroloji uzmanı Dr. Khaled al Hasan şu açıklamalarda bulundu:
Diyaliz için ekipman ve ilaçları ithal ediyoruz. Ancak şu anda siyasi değişimler nedeniyle Suriye Sağlık Bakanlığı ile birçok yabancı medikal şirket arasındaki sözleşmeler askıya alınmış durumda. Bu nedenle tedarikte kesintiler yaşıyoruz. Özel klinikler ise ihtiyaç duydukları her şeyi aracılar üzerinden Lübnan ve Türkiye’den satın alıyor. Ancak bu nedenle prosedürün fiyatı oldukça yükseliyor.
Suriye Kızılayı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında ülkede bulunmayan, diyaliz seansları için gerekli malzemelerin ve bazı kanser ilaçlarının temin edilmesi için ülke dışındaki uluslararası örgütler, birlikler ve sağlık kuruluşlarıyla temaslarda bulunularak çalışmalar yapıldığını doğruladı.